Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14
Число заразившихся лихорадки Западного Нила в Татарстане выросло до 14 — заболело ещё пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.
"Вакцины пока нет": Врач объяснил, что делать при заражении лихорадкой Западного Нила, которая уже в России
Напомним, 21 июля Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России, в частности, в Татарстане и Рязанской области. Все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в больницах. В то же время учёные забили тревогу из-за того, что опасное заболевание скоро нагрянет в Москву.
Обложка ©
Life.ru