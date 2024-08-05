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5 августа, 09:33

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14

Число заразившихся лихорадки Западного Нила в Татарстане выросло до 14 — заболело ещё пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.

"Вакцины пока нет": Врач объяснил, что делать при заражении лихорадкой Западного Нила, которая уже в России
"Вакцины пока нет": Врач объяснил, что делать при заражении лихорадкой Западного Нила, которая уже в России

Напомним, 21 июля Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России, в частности, в Татарстане и Рязанской области. Все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в больницах. В то же время учёные забили тревогу из-за того, что опасное заболевание скоро нагрянет в Москву.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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