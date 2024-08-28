Лихорадка Западного Нила добралась уже до 22 регионов России
В РФ растёт число заболевших лихорадкой Западного Нила. Обложка © freepik / senivpetro
В России растёт уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила, случаи инфицирования зафиксированы уже в 22 регионах страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%», — говорится в тексте.
Как пояснили в ведомстве, аномальная жара в преддверии осени способствует размножению комаров, которые являются основными переносчиками болезни. Высоким рискам сейчас подвержены Центральная Россия и Поволжье, отмечается в заявлении. При этом чаще всего болеют лихорадкой люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.
Напомним, 21 июля Роспотребнадзор заявил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России. Заболевание было выявлено в южных районах страны. Одним из лидеров по числу инфицированных стал Татарстан, где пациентов с таким диагнозом насчитывается уже 59.