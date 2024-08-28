Лихорадка Западного Нила добралась уже до 22 регионов России 28 августа, 12:51 3215 3215 В РФ растёт число заболевших лихорадкой Западного Нила. Обложка © freepik / senivpetro

В России растёт уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила, случаи инфицирования зафиксированы уже в 22 регионах страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%», — говорится в тексте.

Как пояснили в ведомстве, аномальная жара в преддверии осени способствует размножению комаров, которые являются основными переносчиками болезни. Высоким рискам сейчас подвержены Центральная Россия и Поволжье, отмечается в заявлении. При этом чаще всего болеют лихорадкой люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.

Авторы Татьяна Миссуми