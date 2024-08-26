Полчища зелёных комаров-звонцов атаковали Таганрог

Нашествие комаров-звонцов произошло в Таганроге Ростовской области. К счастью, для людей полчища насекомых не представляют опасности. Об этом рассказал представитель администрации города.

По его словам, увеличение численности зелёных комаров могло быть вызвано расположением вблизи города мелководных водоёмов, мягкими зимами последних лет, высокими летними температурами, а также ветром с Таганрогского залива. Он также отметил, что массовое появление комаров-звонцов является естественным явлением.

Он указал, что насекомое имеет очень короткий жизненный цикл и не представляет непосредственной угрозы для человека. Большинство особей питается фильтратом иловых растений, что способствует очищению водоемов. Также этот вид комаров играет важную роль в природной пищевой цепочке.