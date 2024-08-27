Число заражённых лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 59
Заболевший человек. Обложка © freepik
В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила в этом году увеличилось до 59, из них 13 человек до сих пор находятся в больницах. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
«По состоянию на 25 августа новых подтверждённых случаев лихорадки Западного Нила нет. Итого за период с 21 июля зарегистрировано 59 подтверждённых случаев, из них 58 человек были госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, 21 июля Роспотребнадзор заявил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России. Заболевание было выявлено в Центральной части РФ и Поволжье. В начале августа число заразившихся инфекцией в Татарстане выросло до 14.