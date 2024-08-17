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17 августа, 20:07

Лихорадка Западного Нила впервые стала причиной смерти человека в Армении

В Армении впервые был зафиксирован летальный исход у заразившегося лихорадкой Западного Нила человека. Об этом сообщает являющееся в России СМИ-иноагентом "Радио Свобода"*.

Директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении Сергей Атоян по этому поводу сообщил журналистам, что здоровые пациенты переносят вирус легко, зачастую и не подозревая, что заразились. По его словам, данное заболевание проходит бессимптомно, а осложнения бывают лишь в одном проценте случаев.

"В группу риска входят люди с сопутствующими, хроническими или тяжёлыми заболеваниями, а также пожилые. К сожалению, бывают и летальные исходы, что и случилось у нас", — заявил собеседник издания.

Сотрудники центра подчеркнули, что с этой болезнью всего госпитализировали 20 человек, состояние которых оценивается как тяжёлое и средней тяжести. Там также уточнили, что погибший находился в зоне риска, так как ему было больше 60 лет.

Лихорадка Западного Нила подбирается к Москве
Лихорадка Западного Нила подбирается к Москве

Напомним, 21 июля Роспотребнадзор заявил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России. В частности, это заболевание было выявлено в Центральной части РФ и Поволжье.

* Издание внесено в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Pixabay / shameersrk

Алексей Соловьёв
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