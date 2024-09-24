Потрясти и понюхать: Профессор рассказал, как правильно выбрать виноград

Сентябрь — время сочных гроздей винограда, которые заполонили прилавки магазинов. Как выбрать самый вкусный и полезный в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко.

«Виноград – кладезь антиоксидантов, которые защищают нас от многих болезней, в том числе от рака и сердечных заболеваний. Но, как и с любым лакомством, перебарщивать с виноградом не стоит», — говорит профессор.

По словам Кириленко, оптимальная дневная доза винограда — не более 100 граммов, и не каждый день. При этом, если съедать по 150 граммов, это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови после еды. Людям с сахарным диабетом профессор советует ограничить порцию до 50 граммов. Виноград также не рекомендуется при обострении язвенной болезни и метеоризме.

При выборе винограда, профессор советует обратить внимание на цвет: тёмный виноград содержит больше антиоксидантов. Лучше выбирать сорта без косточек или удалять их перед употреблением. Гроздь должна быть свежей, без признаков порчи.

Чтобы определить зрелость, потрясите гроздь. Если ягоды легко осыпаются, виноград перезрел. Если ни одна ягода не упала, значит, он недозрелый. Также стоит проверить ветку: она должна быть зеленой у основания, не тёмной и сморщенной.

«Не забывайте о том, что вкуснее всего — это виноград, который вы сами вырастили. Но даже покупая на рынке, помните: выбирайте с умом и наслаждайтесь вкусом!», — добавил профессор Кириленко.