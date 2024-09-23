Врач рассказал, как пицца может спасти от рака
Врач Коновалов: Помидоры в пицце могут защитить от рака предстательной железы
Принято считать, что пицца является не самым полезным блюдом. Однако врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что во многих ингредиентах пиццы содержатся полезные вещества. Некоторые из них могут предотвратить развитие онкологии.
Большинство калорий пиццы находятся в тесте, которое делается на основе муки. Да, от неё поправляются, но также мука содержит селен, необходимый для работы щитовидной железы. Полезные элементы находятся и в сыре, который обязательно присутствует на любой пицце. Например, моцарелла — кладезь кальция, который укрепляет кости.
Томатная паста, которая тоже идёт в основу большинства пицц, содержит важное вещество — ликопин. Именно он придаёт помидорам красный насыщенный цвет. Человека ликопин может защитить от рака предстательной железы. При этом получить его можно только из вне, сам организм выработать это вщество не может.
«Пиццей отравиться очень сложно, потому что она готовится в печи. Или на дровах, или на газу — не важно. Самое главное, что там большая температура. Готовится она недолго. Живых микробов не остаётся», — рассказал Коновалов в эфире Первого канала.
Однако употреблять пиццу с помидорами вместе с алкоголем не стоит. Такое сочетание может привести к кислотному рефлюксу и изжоге. Правильная для здоровья пицца будет сделана на тонком тесте, без соуса для бортиков. Лучше всего употреблять пиццу с гарниром из салата или варёных овощей.
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