Врач рассказал, как пицца может спасти от рака

Принято считать, что пицца является не самым полезным блюдом. Однако врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что во многих ингредиентах пиццы содержатся полезные вещества. Некоторые из них могут предотвратить развитие онкологии.

Большинство калорий пиццы находятся в тесте, которое делается на основе муки. Да, от неё поправляются, но также мука содержит селен, необходимый для работы щитовидной железы. Полезные элементы находятся и в сыре, который обязательно присутствует на любой пицце. Например, моцарелла — кладезь кальция, который укрепляет кости.

Томатная паста, которая тоже идёт в основу большинства пицц, содержит важное вещество — ликопин. Именно он придаёт помидорам красный насыщенный цвет. Человека ликопин может защитить от рака предстательной железы. При этом получить его можно только из вне, сам организм выработать это вщество не может.