Названа пицца, которую нельзя сочетать с алкоголем

Вместе с алкогольными напитками нельзя употреблять солёные продукты, так как они обезвоживают организм и заставляют тянуться к лишней рюмке. Это приводит к увеличению количества выпитого, рассказал врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

Также доктор советует избегать употребления пива и хлеба вместе, так как это может стать причиной вздутия в животе. Дело в том, что оба продукта содержат дрожжи, большое количество которых может привести к нарушению пищеварения. Кроме того, специалист рекомендует не пить алкоголь вместе с десертами и сладостями.

"Простые углеводы быстрее усваиваются организмом и не оказывают защитного действия, как другие продукты, а значит, алкоголь будет дольше оставаться непереработанным, дольше всасываться в кровоток, что даст более выраженное похмелье, нагрузку на органы. Кроме того, щавелевая кислота, которая есть в некоторых видах шоколада, может стать причиной воспаления слизистой желудка", — объяснила гастроэнтеролог в интервью с "Газетой.ru".

По словам медика, нельзя сочетать кофеин и алкоголь, такая комбинация заставит организм испытывать стресс, так как на него оказывается два совершенно противоположных действия: алкоголь расширяет сосуды, а кофе или энергетик, наоборот, сужает. Это может привести к перепадам давления, тахикардии и тошноте. Помимо того, следует избегать употребления вина вместе с фасолью и чечевицей. Бобовые содержат большое количество железа, которое плохо усваивается организмом, если человек выпил вина, поскольку в этом напитке содержится танин, мешающий усвоению минерала.

Антюфеева добавила, что не стоит употреблять алкоголь вместе с пиццей с большим содержанием помидоров. Они могут спровоцировать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), такие как кислотный рефлюкс и изжога. Врач рекомендует любую другую нежирную пиццу без томатов.