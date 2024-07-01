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1 июля, 09:09

Просил пиццу для ребёнка: Неадекват с сыном заперся в квартире на востоке Москвы, боясь "бандитов"

В Москве мужчина забаррикадировался с маленьким сыном в квартире

В Москве неадекватный мужчина с сыном забаррикадировался в квартире, боясь якобы подосланных сестрой бандитов. Странного жильца заметили в окне четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Старый Гай. Мужчина с восьмилетним ребёнком стоял на подоконнике.

Как сообщает 360.ru, на место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. По данным сайта MK.ru, эпопея длилась с восьми утра, беспокойным соседом оказался 58-летний мужчина. Увидев в окне людей в форме, он стал просить передать через окно пиццу для голодного сына и зарядку для телефона. Правоохранители час уговаривали неадеквата отодвинуть от двери тяжёлые предметы.

По словам мужчины, он вынужден был запереться из-за давнего конфликта с сестрой: родственники не могут поделить квартиру, в которой всё произошло, и якобы минувшей ночью к нему даже ломились неизвестные. Они орудовали ломом и, как считает москвич, могли даже пойти на убийство. Неадеквата отправили в специализированную лечебницу.

Неадекват под веществами спрыгнул на теплоход с моста, чтобы бесплатно покататься
Неадекват под веществами спрыгнул на теплоход с моста, чтобы бесплатно покататься

Ранее в Подмосковье неадекватный мужчина поджёг собственный коттедж, а когда на место приехали пожарные, стал мешать им работать. Он кинул в спасателей топор и даже открыл стрельбу. Буйного мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander_Safonov

Матвей Константинов
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