Просил пиццу для ребёнка: Неадекват с сыном заперся в квартире на востоке Москвы, боясь "бандитов"

В Москве неадекватный мужчина с сыном забаррикадировался в квартире, боясь якобы подосланных сестрой бандитов. Странного жильца заметили в окне четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Старый Гай. Мужчина с восьмилетним ребёнком стоял на подоконнике.

Как сообщает 360.ru, на место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. По данным сайта MK.ru, эпопея длилась с восьми утра, беспокойным соседом оказался 58-летний мужчина. Увидев в окне людей в форме, он стал просить передать через окно пиццу для голодного сына и зарядку для телефона. Правоохранители час уговаривали неадеквата отодвинуть от двери тяжёлые предметы.

По словам мужчины, он вынужден был запереться из-за давнего конфликта с сестрой: родственники не могут поделить квартиру, в которой всё произошло, и якобы минувшей ночью к нему даже ломились неизвестные. Они орудовали ломом и, как считает москвич, могли даже пойти на убийство. Неадеквата отправили в специализированную лечебницу.