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11 июня, 20:57

Неадекват под веществами спрыгнул на теплоход с моста, чтобы бесплатно покататься

В Москве 20-летний парень спрыгнул на теплоход с моста ради бесплатного катания

Посетивший Москву житель Кемеровской области спрыгнул на прогулочный теплоход с Крымского моста, чтобы прокатиться зайцем. Смельчака задержали и привлекли к административной ответственности, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Безбилетником оказался 20-летний парень. В беседе с правоохранителями он признал свою вину и назвал совершённый поступок глупым.

В Москве 20-летний парень спрыгнул на теплоход с моста ради бесплатного катания. Видео © Telegram / Ирина Волк

"На нарушителя составили протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача", — добавила генерал-майор полиции.

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Неделей ранее Life.ru сообщал об обнаружении части человеческого скелета под Крымским мостом в Москве. Кости нашли рабочие, которые проводили строительные работы. Назначена судмедэкспертиза.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Илья Пушкарев
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