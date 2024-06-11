Неадекват под веществами спрыгнул на теплоход с моста, чтобы бесплатно покататься
В Москве 20-летний парень спрыгнул на теплоход с моста ради бесплатного катания
Посетивший Москву житель Кемеровской области спрыгнул на прогулочный теплоход с Крымского моста, чтобы прокатиться зайцем. Смельчака задержали и привлекли к административной ответственности, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Безбилетником оказался 20-летний парень. В беседе с правоохранителями он признал свою вину и назвал совершённый поступок глупым.
В Москве 20-летний парень спрыгнул на теплоход с моста ради бесплатного катания. Видео © Telegram / Ирина Волк
"На нарушителя составили протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача", — добавила генерал-майор полиции.
Неделей ранее Life.ru сообщал об обнаружении части человеческого скелета под Крымским мостом в Москве. Кости нашли рабочие, которые проводили строительные работы. Назначена судмедэкспертиза.
Telegram / Ирина Волк