Под Крымским мостом в Москве нашли части человеческого скелета 4 июня, 08:36 Крымский мост в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

В центре Москвы строители обнаружили во время проведения работ части скелета, полиция инициировала проверку. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом. Проводится проверка", — отмечается в заявлении.

По предварительным данным, останки принадлежат человеку, но для установления причин и времени смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что тело женщины обнаружили в пасти аллигатора в американском Техасе. Его нашли полицейские, заметившие, как хищник поедает останки погибшей — до этого она считалась пропавшей.

Авторы Татьяна Миссуми