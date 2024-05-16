Останки убитого 24 года назад легкоатлета Бордукова нашли в Петербурге

Полицейские и следователи обнаружили в Санкт-Петербурге останки убитого ещё в 2000 году члена сборной СССР по лёгкой атлетике Вячеслава Бордукова. Как пишет "Фонтанка", всё, что осталось от спортсмена, было завёрнуто в полиэтилен.

Убийство произошло в июне 2000 года: злоумышленники расправились с Бордуковым, чтобы завладеть его автомобилем "Ауди". Экс-легкоатлета задушили, а тело закопали.

Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве, тоже совершённом в 2000 году. В ходе следственных мероприятий было установлено, что фигуранты также причастны к убийству Бордукова. Они арестованы.