Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 11:11

Останки убитого 24 года назад легкоатлета Бордукова нашли в Петербурге

Останки убитого 24 года назад легкоатлета Бордукова нашли в Петербурге. Фото © "Фонтанка.ру"

Останки убитого 24 года назад легкоатлета Бордукова нашли в Петербурге. Фото © "Фонтанка.ру"

Полицейские и следователи обнаружили в Санкт-Петербурге останки убитого ещё в 2000 году члена сборной СССР по лёгкой атлетике Вячеслава Бордукова. Как пишет "Фонтанка", всё, что осталось от спортсмена, было завёрнуто в полиэтилен.

Убийство произошло в июне 2000 года: злоумышленники расправились с Бордуковым, чтобы завладеть его автомобилем "Ауди". Экс-легкоатлета задушили, а тело закопали.

Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве, тоже совершённом в 2000 году. В ходе следственных мероприятий было установлено, что фигуранты также причастны к убийству Бордукова. Они арестованы.

"Фонтанка" уточняет, что Бордуков входил в сборную СССР по лёгкой атлетике, а с конца 90-х годов зарабатывал на перегонке и перепродаже иномарок.

В Казахстане вынесен приговор за громкое убийство Салтанат Нукеновой: Бишимбаев получил 24 года тюрьмы
В Казахстане вынесен приговор за громкое убийство Салтанат Нукеновой: Бишимбаев получил 24 года тюрьмы

А ранее Life.ru рассказывал, как в Свердловской области раскрыли убийство женщины 13-летней давности. В преступлении сознался её муж.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров