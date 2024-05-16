Останки убитого 24 года назад легкоатлета Бордукова нашли в Петербурге
Останки убитого 24 года назад легкоатлета Бордукова нашли в Петербурге. Фото © "Фонтанка.ру"
Полицейские и следователи обнаружили в Санкт-Петербурге останки убитого ещё в 2000 году члена сборной СССР по лёгкой атлетике Вячеслава Бордукова. Как пишет "Фонтанка", всё, что осталось от спортсмена, было завёрнуто в полиэтилен.
Убийство произошло в июне 2000 года: злоумышленники расправились с Бордуковым, чтобы завладеть его автомобилем "Ауди". Экс-легкоатлета задушили, а тело закопали.
Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве, тоже совершённом в 2000 году. В ходе следственных мероприятий было установлено, что фигуранты также причастны к убийству Бордукова. Они арестованы.
"Фонтанка" уточняет, что Бордуков входил в сборную СССР по лёгкой атлетике, а с конца 90-х годов зарабатывал на перегонке и перепродаже иномарок.
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