Убил и закопал: Сидящий в тюрьме россиянин спустя 13 лет признался, что расправился с женой

В Свердловской области раскрыли убийство женщины 13-летней давности. В преступлении сознался житель Богдановичского района, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Место захоронения тела женщины, которую убил её бывший муж в Свердловской области. Фото © Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

В ведомстве рассказали, что в марте 2011 года бесследно пропала жительница одного из населённых пунктов, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако тогда преступление раскрыть не удалось, хотя расследование продолжалось.

"На днях в Богдановичский межрайонный следственный отдел управления СК по Свердловской области поступила оперативная информация о возможной причастности супруга пропавшей без вести гражданки — 62-летнего мужчины, который ранее был осуждён за совершение другого преступления... В рамках проведённого допроса были получены признательные показания подозреваемого", — говорится в сообщении.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что в один из вечеров в марте 2011 года он вместе с супругой распивал спиртные напитки. Затем пара поругалась, и муж ударил жену, а наутро обнаружил, что та скончалась. Фигурант уточнил, что вывез тело в лес и там закопал. На следственных мероприятиях он показал место захоронения.

Супруг признался в убийстве, находясь в колонии за другое преступление. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, в колонию свердловчанин попал в 2019 году за преступление сексуального характера с тяжкими последствиями. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося 13 лет назад.