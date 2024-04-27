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27 апреля, 15:42

Следователи спустя 12 лет нашли мужчину, задушившего девушку в московском парке

СК: В Москве раскрыто убийство, совершённое в Измайловском парке в 2012 году

Тело девушки, убитой в Измайловском парке в Москве в 2012 году. Обложка © Telegram / Столичный СК

Тело девушки, убитой в Измайловском парке в Москве в 2012 году. Обложка © Telegram / Столичный СК

Московские следователи раскрыли преступление, совершённое около 12 лет назад. Как уточили в столичном управлении СК РФ, речь идёт об убийстве девушки в Измайловском парке в начале 2012 года.

"1 января 2012 года фигурант, находясь на территории Измайловского парка культуры и отдыха в городе Москве, на почве личных неприязненных отношений к девушке подверг её избиению, а затем задушил. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — отметили в пресс-службе ведомства.

Оперативно найти убийцу не получилось. Ситуацию осложняло то, что в тот момент невозможно было провести молекулярно-генетические экспертизы. Через некоторое время они стали доступны, и специалисты заметили в результатах генотип мужчины. При его проверке по базам учёта следователи выяснили, что биологические следы принадлежат 61-летнему мужчине. Его задержали, вскоре суд изберёт преступнику наказание. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Ранее Life.ru писал, что другого москвича задержали за изнасилование и убийство двух женщин 20 лет назад. Свою вину он признал полностью.

Никита Осипов
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