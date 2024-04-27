Следователи спустя 12 лет нашли мужчину, задушившего девушку в московском парке

Московские следователи раскрыли преступление, совершённое около 12 лет назад. Как уточили в столичном управлении СК РФ, речь идёт об убийстве девушки в Измайловском парке в начале 2012 года.

"1 января 2012 года фигурант, находясь на территории Измайловского парка культуры и отдыха в городе Москве, на почве личных неприязненных отношений к девушке подверг её избиению, а затем задушил. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — отметили в пресс-службе ведомства.

Оперативно найти убийцу не получилось. Ситуацию осложняло то, что в тот момент невозможно было провести молекулярно-генетические экспертизы. Через некоторое время они стали доступны, и специалисты заметили в результатах генотип мужчины. При его проверке по базам учёта следователи выяснили, что биологические следы принадлежат 61-летнему мужчине. Его задержали, вскоре суд изберёт преступнику наказание. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".