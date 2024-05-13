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13 мая, 12:36

В Казахстане вынесен приговор за громкое убийство Салтанат Нукеновой: Бишимбаев получил 24 года тюрьмы

Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года колонии за убийство жены

Куандык Бишимбаев (в центре). Обложка © X / Otyrar KZ Отырар

Куандык Бишимбаев (в центре). Обложка © X / Otyrar KZ Отырар

Суд в Астане приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы, его признали виновным в убийстве жены с особой жестокостью и истязаниях. Об этом сообщила судья Айжан Кульбаева.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы", — сказала она.

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Напомним, 9 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев насмерть забил свою супругу Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Чиновник попытался скрыть следы расправы. Он признал свою вину, но лишь частично. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.

Матвей Константинов
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