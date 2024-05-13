В Казахстане вынесен приговор за громкое убийство Салтанат Нукеновой: Бишимбаев получил 24 года тюрьмы

Суд в Астане приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы, его признали виновным в убийстве жены с особой жестокостью и истязаниях. Об этом сообщила судья Айжан Кульбаева.