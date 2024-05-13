Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые поговорил со СМИ и потребовал пожизненное для Бишимбаева

Отец Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют её супруга, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, считает, что справедливым будет только пожизненный приговор. Об этом он сам заявил в кулуарах суда журналистам.

Амангельды Нукенов отметил, что изучал мировую судебную практику по аналогичным делам и каждое из этих дел оканчивалось пожизненным сроком заключения. Убитый горем мужчина надеется, что и в этот раз суд примет справедливое решение, пишет портал NUR.KZ.

"Мало того что он честь семьи задел. Сколько проводится заседание суда, мы с супругой всё новые и новые зверства узнаём, которые он делал, узнаём о садизме, который он проявлял в отношении нашей дочери. Всё это время мы лежали в больнице и умирали. У нас сердце больное, мы не могли присутствовать на этих судах, но нам хватило того, что мы слышим", — посетовал отец убитой Салтанат.