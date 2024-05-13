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13 мая, 10:06

Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые поговорил со СМИ и потребовал пожизненное для Бишимбаева

Отец Салтанат Нукеновой: Зверства Бишимбаева чуть не свели в могилу и нас с женой

Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Обложка © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Обложка © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Отец Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют её супруга, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, считает, что справедливым будет только пожизненный приговор. Об этом он сам заявил в кулуарах суда журналистам.

Убитая Салтанат Нукенова со своим папой, Амангельды Нукеновым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aitym

Убитая Салтанат Нукенова со своим папой, Амангельды Нукеновым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aitym

Амангельды Нукенов отметил, что изучал мировую судебную практику по аналогичным делам и каждое из этих дел оканчивалось пожизненным сроком заключения. Убитый горем мужчина надеется, что и в этот раз суд примет справедливое решение, пишет портал NUR.KZ.

"Мало того что он честь семьи задел. Сколько проводится заседание суда, мы с супругой всё новые и новые зверства узнаём, которые он делал, узнаём о садизме, который он проявлял в отношении нашей дочери. Всё это время мы лежали в больнице и умирали. У нас сердце больное, мы не могли присутствовать на этих судах, но нам хватило того, что мы слышим", — посетовал отец убитой Салтанат.

Обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев взял последнее слово и процитировал Гитлера
Обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев взял последнее слово и процитировал Гитлера

9 ноября прошлого года бывший глава Министерства экономики страны Куандык Бишимбаев до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны и попытался скрыть следы преступления. Экс-министр признал свою вину, но лишь отчасти. Подробности истории можно прочитать здесь.

Марина Калегина
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