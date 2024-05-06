Обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев взял последнее слово и процитировал Гитлера

Бывший глава Министерства экономики Казахстана Куандык Бишимбаев взял последнее слово на суде присяжных и заявил о своей непричастности к убийству гражданской жены Салтанат Нукеновой, процитировав одного печально известного австрийского художника. Трансляция заседания велась на официальном ютуб-канале Верховного суда.

"Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Его знаменитое выражение было таким: "Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в неё поверят люди". Вот так и в моём деле. Здесь даже в суде Вранчев (юрист потерпевшей стороны. — Прим Life.ru) пытался разжечь в вас социальную неприязнь за мои прошлые государственные должности, какие-то посты, которые я занимал. Но меня судят не за это", — сказал обвиняемый.

Бишимбаев добавил, что все обвинения в его адрес прозвучали ради того, чтобы вызвать у присяжных ненависть к нему, которая не позволила бы им принять беспристрастное решение. Он отметил, что другой надежды на объективный вердикт, кроме заседателей, у него нет.