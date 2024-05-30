Поедал её останки: В США тело пропавшей женщины обнаружили в пасти аллигатора

Тело женщины обнаружили в пасти аллигатора в американском Техасе. Его нашли полицейские, заметившие, как хищник поедает останки погибшей — ранее она считалась пропавшей. Об этом сообщает ABC 13.

"Полиция Хьюстона проводила поиски пропавшей женщины, когда нашла человеческие останки на берегу реки Хорспен. Сержант полиции застрелил аллигатора, чтобы тот не нанёс ещё больше урона останкам", — говорится в сообщении.

Как уточнила представитель отдела правоохранительных органов при техасском Департаменте парков и дикой природы Мэгги Бергер, выяснить, из-за чего именно умерла женщина, пока не удалось — вскрытие ещё не проводилось. Дело по данному факту передали в отдел по расследованию убийств.

Стоит отметить, что подобное в этом регионе случается относительно редко. До этого аллигатор напал и убил человека почти десять лет назад, ещё в 2015 году, этот случай стал первым за более чем 90 лет.