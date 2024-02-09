Россиянам рассказали, как выбрать полезную для здоровья пиццу

Пиццу лучше выбирать на тонком тесте и стараться избегать толстых коржей и соусов для макания. Как выбрать вкусное блюдо и сильно не навредить организму, рассказала диетолог Марьяна Джутова.

"Пищевая ценность пиццы может сильно различаться в зависимости от множества факторов. Если вы любитель пиццы и хотите убедиться, что употребляете пиццу максимально полезным способом, вот несколько идей, которые стоит рассмотреть. Например, выбирайте пиццу на тонком тесте и откажитесь от толстых коржей для пиццы и соусов для макания", — подчеркнула диетолог в беседе с РИАМО.

Джутова порекомендовала наслаждаться кусочком пиццы с гарниром из салата или варёных овощей. По словам эксперта, именно в этом случае употребление популярного блюда обеспечит организм питательными веществами и не перегрузит его чрезмерным количеством калорий, углеводов и натрия. Вместе с этим специалист отметила, что съесть целую пиццу с мясным ассорти — это уже совершенно другая история.