День работника гражданской авиации, День пиццы, Златоустьев огонь: праздники и приметы 9 февраля На сегодняшний день, 9 февраля 2024 года, в России приходится два профессиональных праздника. Также это день, посвящённый популярному во всём мире виду спорта и не менее востребованному блюду. А по народному календарю в эту дату особо чтили домашний очаг. 8 февраля, 21:01 9 февраля отмечается День работника гражданской авиации. Обложка © Shutterstock

День работника гражданской авиации

9 февраля в России свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных сфер: на эту дату приходится День работника гражданской авиации. Несколько фактов о нём. Это официальный российский профессиональный праздник.

Ежегодно отмечается 9 февраля, по календарю не смещается.

Установлен указом президента РФ в 2013 году.

Приурочен ко "дню рождения" гражданской авиации на заре СССР.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Пассажирские авиаперевозки начались в России в 1910 году, но тогда это были единичные случаи. Полноценное развитие гражданская авиация начала получать в 1920-е годы после бурного развития военной в годы Первой мировой войны. Официальной датой рождения гражданской авиации в России считается 9 февраля 1923 года. В тот день Совет труда и обороны РСФСР утвердил постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". Уже через месяц было основано Российское общество Добровольного воздушного флота — "Добролёт", от которого ведёт свою родословную современный "Аэрофлот".

Для нашей страны с её огромной территорией гражданская авиация играет особую роль. На то, чтобы наземным транспортом добраться из одного конца России в другой, может уйти более недели. К тому же 60% территории РФ относится к районам, в которые можно добраться только самолётом или вертолётом.

Увы, сегодняшний праздник российская авиатранспортная отрасль встречает под беспрецедентным санкционным давлением. Закрыто для полётов воздушное пространство западных стран, расторгнуты договоры о лизинге сотен лайнеров. С другой стороны, для отечественной отрасли это открывает новые возможности. Так, запущены или ускорены программы по выпуску отечественных пассажирских самолётов взамен западных.

Международный день стоматолога

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Фото © Shutterstock

9 января свой праздник в России могут отмечать также работники другой сферы деятельности. В эту дату чествуют тех, кого боятся даже некоторые взрослые. Рассказываем о Международном дне стоматолога (International Day of Dentists). Это интернациональный профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 9 февраля.

Приурочен ко дню почитания мученицы Аполлонии Александрийской.

Профессия стоматолога — одна из древнейших. Первые упоминания о ней относятся к восьмому тысячелетию до нашей эры, а прообраз бормашины появился и того раньше. На территории нынешнего Пакистана были обнаружены останки людей с ровными рукотворными отверстиями в зубах. О болезнях зубов говорилось в письменах, найденных в Ираке и относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры.

Дату для Международного дня стоматолога тоже нашли в глубокой истории, однако события для этого подобрали пугающие, под стать образу врачей-дантистов в понимании некоторых пациентов. Праздник приурочен ко дню почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской. Согласно преданию, перед тем как сжечь на костре 9 февраля 249 года, язычники пытали её, требуя отречения от христианства. В том числе вырвали женщине все зубы. Через полвека она была признана святой и стала покровительницей зубных врачей. На иконах её стали изображать в виде девушки с зубными щипцами в руках.

В наше время стоматология, к счастью, уже не связана с такими ужасами. Лечение и протезирование зубов проводится под анестезией, с применением достижений техники, химии, медицины. В результате поход к стоматологу уже не означает необходимость терпеть боль.

По предварительным подсчётам, в мире около миллиона стоматологов. Они отмечают свой праздник также ещё один раз в году: на 6 марта в некоторых странах приходится День зубного врача (Dentist`s Day). В обе эти даты принято поздравлять не только самих стоматологов, но также и всех, кто имеет отношение к данной сфере, в том числе вспомогательный персонал и студентов-дантистов.

Международный день пиццы

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Фото © Shutterstock

9 февраля в России и других странах отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных в мире блюд, — Международный день пиццы. Вот что о нём известно. Это интернациональный неофициальный праздник.

Пришёл из Италии, как и само блюдо.

Ежегодно отмечается 9 февраля, по календарю не смещается.

Международный день пиццы отмечается примерно с 2000 года в разных странах, которые оказались покорены этим вкусным и сытным блюдом. Почему посвящённый ему праздник приходится именно на 9 февраля, уже не ясно.

Пицца — это блюдо довольно простое. Оно представляет собой тонкую лепёшку с покрытием из томатной пасты, оливкового масла, помидоров, сыра. Считается, что известна пицца ещё с античных времён и само её название происходит от латинского слова "лепёшка". Это блюдо было в ходу на территории Персии, Греции, Италии, однако именно кулинары последней смогли придать ему свойства, за которые пиццу сейчас ценят по всему миру. Они сумели выбрать необходимые для теста сорта пшеницы, из которой производится мука, сделать тесто нужной консистенции, подобрали приправы и ингредиенты для начинки.

Уже традиционно в Международный день пиццы рестораны и кафе по всему миру, в том числе в России, устраивают акции — предлагают попробовать это блюдо, приготовленное по уникальному рецепту или даже своими руками. Впрочем, для этого далеко ходить не надо: пиццу можно приготовить и дома, ведь рецепт у неё нехитрый. А учитывая разнообразие её видов, каждый найдёт что-то себе по душе.

День рождения волейбола

9 февраля отмечается День рождения волейбола. Международный фестиваль университетского спорта. Волейбол. Зимбабве – Россия. Григорий Куприянов (Россия) и Дмитрий Лепехин (Россия) во время соревнований. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

9 февраля в России можно отметить и спортивный праздник, имеющий зарубежные корни, — День рождения волейбола. Предлагаем узнать о нём больше. Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 9 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате первого матча по волейболу.

В наше время волейбол — одна из самых популярных в мире командных игр. Она уступает по этому показателю футболу и баскетболу, но вместе с тем с 1964 года является олимпийским видом спорта.

Днём рождения волейбола считается 9 февраля 1895 года, когда в городе Холиоке американского штата Массачусетс спортивный руководитель Ассоциации молодых христиан (YMCA) Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч. Он взял элементы баскетбола, бейсбола, сетку из тенниса и предложил игрокам перебрасывать спортивный снаряд через неё. Первоначально игру назвали "минтонет" (mintonette).

Уже через год она была представлена на молодёжной христианской конференции в Спрингфилде и стала набирать популярность. Там же было предложено назвать её волейболом, что можно перевести как "летающий мяч". В 1900 году волейбол вышел за пределы США и начал быстро распространяться в других странах. В 1920-х годах он попал в СССР.

В наши дни волейбол разделён уже на несколько разновидностей. Так, есть волейбол на снегу, пионербол, волейбол сидя, а пляжный волейбол и вовсе стал самостоятельным олимпийским видом спорта.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

9 февраля — один из дней, когда Русская православная церковь чтит память святителя Иоанна. Его называют Златоустом за красноречие, которым он славился. Жил в IV – начале V века, был архиепископом Константинопольским. Почитается как один из трёх Вселенских святителей и учителей наряду со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн Златоуст известен как автор многочисленных богословских трудов. Именем святителя назван город Златоуст в Челябинской области. Учитель и иерарх скончался в 407 году в городе Команы на пути к месту ссылки, осуждённый по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение его честных мощей в Константинополь совершилось через 30 лет после смерти святителя, и именно это событие Церковь вспоминает 9 февраля.

Приметы 9 февраля

Златоустьев огонь

На Руси эту дату называли Златоустьев день, или Златоустьев огонь. Последнее связано с умением святого разжигать огонь веры в сердцах людей. В этот день в народе чтили печной огонь, ведь он был источником тепла, света, на нём готовили пищу. На Златоустьев день это пламя считалось целебным — у печи сажали тех, кто болел, а также пожилых, чтобы продлить их годы. В этот день по традиции готовили открытый пирог, и отведать его должен был каждый член семьи, чтобы избавиться от болезней и невзгод.

Считалось, что на Златоустьев день нельзя выяснять отношения, стричь волосы, совершать большие покупки. Его следует провести в спокойной семейной обстановке, без шумных застолий, иначе год будет полон забот и невзгод.

Погодные приметы 9 февраля

Тёплая погода — к скорым морозам.

Облака быстро по небу плывут — к снегопаду.

Вечером звёзды тускло светят в тумане — к оттепели со снегом.

Лежат большие сугробы — к урожаю.

Именины 9 февраля

9 февраля именины может отмечать российский певец, композитор Дмитрий Маликов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

9 февраля — небогатый на именины день. Их могут отмечать: Дмитрий

Иван

Пётр.

Авторы Вадим Андреев