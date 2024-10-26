Во Владимирской области власти запретили носить хиджабы и никабы в школах
Во Владимирской области власти запретили школьникам появляться в учебных заведениях в хиджабах и никабах. Соответствующий указ утвердило Министерство образования и молодёжной политики региона, документ опубликован на портале правовой информации.
«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и её элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в тексте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов. Он добавил, что в тех случаях, когда традиции мешают обеспечить полноценную безопасность, все, включая мусульман, должны отнестись к запретам с пониманием и уважением.
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