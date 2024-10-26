Во Владимирской области власти запретили носить хиджабы и никабы в школах

Во Владимирской области власти запретили школьникам появляться в учебных заведениях в хиджабах и никабах. Соответствующий указ утвердило Министерство образования и молодёжной политики региона, документ опубликован на портале правовой информации.

«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и её элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в тексте.