Исламовед Силантьев просит Бастрыкина запретить СМ и ДУМ за поддержку ваххабизма

Структуры, подконтрольные муфтию Равилю Гайнутдинову, являются «наиболее криминализированными религиозными организациями страны», необходимо рассмотреть вопрос об их запрете. Об этом в своём обращении к главе СК Александру Бастрыкину заявил исламовед Роман Силантьев. В подтверждение своих слов он привёл ряд доводов, которые опубликованы в телеграм-канале «Ценности.РФ».

Исламовед отметил, что организации Совет муфтиев России (СМР) и Духовное управление мусульман (ДУМ) намного чаще остальных появляются в криминальной хронике, а также фигурируют в скандалах. Более того, 41 духовный лидер-«гайнутдиновец» внесён в список террористов и экстремистов — рекорд среди других организаций. Примечательно, что им подконтрольно не более 9% зарегистрированных и 7% реально действующих мусульманских общин нашей страны.

Также Силантьев напомнил о грубом высказывании муфтия Гайнутдинова в отношении коренного населения России в сравнении с мигрантами, попытках отстоять радикалов, придерживающихся ваххабизма, и продвижении лидеров экстремистского турецкого движения «Нурджулар»* Мустафы Сунгура и Фетхуллаха Гюлена.

Наиболее тревожным обстоятельством Силантьев назвал тот факт, что люди муфтия Гайнутдинова на данный момент пытаются зарегистрировать свои общины в Дагестане с тем, чтобы создать на их базе альтернативный муфтият в противовес исторически существующему.

«С учётом вероисповеданиях этих противников — а они преимущественно ваххабиты, такая инициатива может коренным образом дестабилизировать и без того непростую ситуацию в этой республике», — предостерёг Силантьев.

В заключение исламовед напомнил, что ранее муфтия Гайнутдинова приставляли к высоким орденам. Он задаётся резонным вопросом, станет ли высокая должность своеобразной индульгенцией, благодаря которой муфтию всё сойдёт с рук.