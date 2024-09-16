Правительство не поддержало законопроект о локальных запретах на хиджабы

В Кабинете министров РФ не одобрили нынешнюю редакцию закона, согласно которому школы и отдельные муниципалитеты смогут запрещать ношение религиозных одеяний. Мнение членов кабмина опубликовал ТАСС.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в сообщении.

Данный законопроект подразумевает предоставление школам возможности самостоятельного запрета или разрешения религиозных одеяний. Муниципальным органам также планируют дать право ограничить ношение культовых нарядов на территории подведомственных организаций.

На данный момент кабмин не согласился с проектом, так как там не учтено много нюансов. Школы и так могут устанавливать всеобщие нормы одежды, согласно своему уставу. А понятие «религиозных нарядов» не имеет конкретных уточнений и перечня атрибутов.