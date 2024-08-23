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23 августа, 12:37

«Талибан»* запретил женщинам появляться на публике с непокрытым лицом

Представители правящего в Афганистане движения «Талибан»* законодательно запретили женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на Министерство распространения добродетели и предотвращения порока.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в продвижении добродетели и искоренении порока», — приводит агентство слова представителя ведомства Маулви Абдулы Гафара Фарука.

Соответствующий закон был опубликован 21 августа. Данный запрет внесли в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях. Документ содержит 114 страниц и 35 статей.

По факту такие ограничения для женщин действуют в Афганистане уже второй год. О том, что власти запретили представительницам прекрасного пола появляться на публике с непокрытым лицом, в 2022 году заявляла Миссия Организации Объединённых Наций (ООН) по содействию Афганистану.

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После прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года представители движения «Талибан»* начали вводить на территории государства различные запреты, некоторые из них касались внешнего вида. Так, всех женщин обязали носить хиджабы. А в июле сообщалось, что представители движения уничтожили все катапульты для переправки наркотиков через границу.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eyetravelphotos

Никита Осипов
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