Кадыров: Мы против паранджи, которая закрывает лицо

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что выступает против паранджи — традиционной мусульманской женской одежды, которая почти полностью закрывает лицо. Соответствующее высказывание прозвучало на совещании правительства региона.

"Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого", — сказал Кадыров.