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Регион
31 июля, 19:01

Кадыров: Мы против паранджи, которая закрывает лицо

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что выступает против паранджи — традиционной мусульманской женской одежды, которая почти полностью закрывает лицо. Соответствующее высказывание прозвучало на совещании правительства региона.

"Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого", — сказал Кадыров.

Также чеченский лидер обратил внимание, что в регион часто приезжают туристы, исповедующие совершенно разные религии. К гостям, подчеркнул Кадыров, следует относиться с уважением. При этом, по его словам, жителей Чечни вовсе не волнует форма их одежды.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что вопрос о запрете ношения никабов должен обсуждаться с религиозными лидерами. Муфтият Республики Дагестан ввёл временный запрет на никабы до устранения "выявленных угроз и нового богословского заключения". По словам представителя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, ношение этого головного убора не является обязательным требованием в исламе. Позже в Карачаево-Черкессии также временно запретили носить никабы.

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Telegram / RKadyrov_95

Наталья Демьянова
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