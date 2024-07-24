Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов
Безопасность страны должна быть в приоритете, даже в том случае, если это касается соблюдения определённых традиций. Например, ношения никабов (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. — Прим. Life.ru). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы живём в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами", — отметил представитель Кремля во время выступления на Фестивале новых медиа в подмосковном "Сенеже".
Он добавил, что в тех случаях, когда традиции мешают обеспечить полноценную безопасность, все, включая мусульман, должны отнестись к этому с пониманием и уважением. Ведь защита граждан приоритетнее традиций в данном случае.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что вопрос о запрете ношения никабов должен обсуждаться с религиозными лидерами. Напомним, Муфтият Республики Дагестан ввёл временный запрет на никабы до устранения "выявленных угроз и нового богословского заключения". По словам представителя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, ношение этого головного убора не является обязательным требованием в исламе. Позже в Карачаево-Черкессии также временно запретили носить никабы.
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