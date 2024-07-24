Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов

Безопасность страны должна быть в приоритете, даже в том случае, если это касается соблюдения определённых традиций. Например, ношения никабов (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. — Прим. Life.ru). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы живём в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами", — отметил представитель Кремля во время выступления на Фестивале новых медиа в подмосковном "Сенеже".