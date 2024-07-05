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5 июля, 16:37

Глава СПЧ: Вопрос ношения никабов нужно обсуждать с религиозными лидерами

Запрет на ношение никабов нужно обсуждать с религиозными лидерами. Об этом заявил глава Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Однако он подчеркнул, что данный вопрос касается не прав человека, а развития общества.

"Никогда в России не носили никабы — это факт. Тогда у меня вопрос: какое многообразие имеет в виду автор этого тезиса (о том, что запрет никабов — это выпад против мусульманского и культурного многообразия России. — Прим. Life.ru). Это какое-то не российское многообразие, это какое-то извне принесённое многообразие", — заявил Фадеев на пресс-конференции в Махачкале.

Кремль отстранился от дискуссий по запрету никаба
Кремль отстранился от дискуссий по запрету никаба

Ранее муфтият Республики Дагестан ввёл временный запрет на ношение никабов до устранения "выявленных угроз и нового богословского заключения". По словам представителя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, ношение паранджи не является обязательным требованием в исламе. Позже в Карачаево-Черкесии духовное управление мусульман также приняло решение запретить ношение этого предмета одежды.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Мышляева
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