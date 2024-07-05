Глава СПЧ: Вопрос ношения никабов нужно обсуждать с религиозными лидерами

Запрет на ношение никабов нужно обсуждать с религиозными лидерами. Об этом заявил глава Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Однако он подчеркнул, что данный вопрос касается не прав человека, а развития общества.

"Никогда в России не носили никабы — это факт. Тогда у меня вопрос: какое многообразие имеет в виду автор этого тезиса (о том, что запрет никабов — это выпад против мусульманского и культурного многообразия России. — Прим. Life.ru). Это какое-то не российское многообразие, это какое-то извне принесённое многообразие", — заявил Фадеев на пресс-конференции в Махачкале.