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5 июля, 06:20

Кремль отстранился от дискуссий по запрету никаба

Песков: В Кремле не обсуждают запрет на ношение никабов в России

В Кремле не принимают участия в никаких дискуссиях насчёт возможного запрета на ношение никабов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не участвуем в этой дискуссии", — пояснил представитель Кремля журналистам РБК.

Во втором регионе России запретили ношение никабов
Во втором регионе России запретили ношение никабов

Ранее муфтият Республики Дагестан ввёл временный запрет на ношение никабов до устранения "выявленных угроз и нового богословского заключения". По словам представителя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, ношение паранджи не является требованием ислама.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ihor Voloshyn

Владимир Озеров
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