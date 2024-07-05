Кремль отстранился от дискуссий по запрету никаба
Песков: В Кремле не обсуждают запрет на ношение никабов в России
В Кремле не принимают участия в никаких дискуссиях насчёт возможного запрета на ношение никабов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не участвуем в этой дискуссии", — пояснил представитель Кремля журналистам РБК.
Ранее муфтият Республики Дагестан ввёл временный запрет на ношение никабов до устранения "выявленных угроз и нового богословского заключения". По словам представителя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, ношение паранджи не является требованием ислама.
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