Кремль отстранился от дискуссий по запрету никаба

В Кремле не принимают участия в никаких дискуссиях насчёт возможного запрета на ношение никабов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не участвуем в этой дискуссии", — пояснил представитель Кремля журналистам РБК.