Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение фильму о молодости Трампа

Биографическая лента от иранского режиссёра Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, поскольку Минкульт отказался выдать фильму прокатное удостоверение. Об этом сообщил российский дистрибьютор фильма кинокомпания «Атмосфера кино», пишет «Кинопоиск». Причины такого решения Минкульта не уточняются.

«Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, поскольку ему не выдали прокатное удостоверение», — говорится в сообщении.

Премьера фильма про молодость Трампа в мире состоялась 20 мая, а в России ожидалась 31 октября. Затем дату релиза перенесли на 14 ноября. Сам политик, к слову, раскритиковал ленту, назвав её фальшивой, отвратительно и дешёвой. Главную роль в картине сыграл Себастиан Стэн. Также в фильме снимались Джереми Стронг, Мартин Донован, Мария Бакалова, Катрин МакНалли, Чарли Каррик, Бен Салливан, Марк Рендалл, Джо Пинг, Рон Лиа и другие.