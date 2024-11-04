Угольников высказался о влиянии фильма «Интердевочка» на судьбу СССР

Искусство способно создавать «реальность», которая воздействует на сознание целого общества. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» заявил российский режиссёр Игорь Угольников, комментируя мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина о влиянии фильма «Интердевочка» на судьбу СССР.

Режиссёр Игорь Угольников рассказал о влиянии искусства на сознание общественности. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Если фильм «Интердевочка» развалил Советский Союз, было бы здорово. Тогда нам было бы понятно, как его собрать обратно — снять новую «Интердевочку» и вернуть великое государство... Наверное, Володин имел в виду именно то, что искусство, безусловно, воздействует на людей, создаёт некое поле для сознания граждан страны, в которой они проверяют действительность, прошлое и будущее», — рассказал Угольников.

Однако как заметил режиссёр, очевидно, что не только «Интердевочка» оказала влияние на данное историческое событие. Именно совокупность обстоятельств привела к тому, что государство распалось. Россия, в свою очередь, переживала немало взлётов и падений. Даже сейчас, когда на страну оказывает усиленное давление Запад, она упорно противостоит этому вместе со всем народом.

«И смотрите, что сейчас происходит. Все бросились снимать сказки. Я так смотрю, и сейчас снимается большое количество сказок. Я понимаю, почему. Потому что захотелось всей семьёй посмотреть что-то нетрудное, яркое, доброе. Да, и самое главное, посмотреть всем вместе. В русских сказках всегда этот мотив существует — победы добра над злом, искренности, побеждающей цинизм и так далее. Но с другой стороны, перекормили так зрителя, что он хочет чего-то другого», — прокомментировал режиссёр.

В то же время военное кино российский зритель воспринимает пока настороженно, заявил Угольников. В данном случае на съёмочную команду и режиссёра возлагается серьёзная задача — подать историю искренне и достоверно, иначе изначальная цель даст «обратный эффект». А узнать, как данные киноленты повлияют на общественность, удастся уже спустя несколько лет.

Полный выпуск ток-шоу «Дайте сказать!» с Игорем Угольниковым можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». На YouTube без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.