«Враг переобулся»: Режиссёр Угольников заявил, что против России ведётся та же война, что и три века назад

Против России ведётся та же война, что и три века назад. Об этом заявил режиссёр и продюсер Игорь Угольников в новом выпуске ток-шоу «Дайте сказать!», который посвящён Дню народного единства.

Продюсер Угольников заявил, что против России ведётся та же война, что и три века назад. Видео © VK / «Дайте сказать!»

Угольников обратил внимание, что значительная часть молодых россиян не знает об истоках Дня народного единства, который был учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. При этом советские граждане, напомнил режиссёр, в ноябре, 7-го числа, отмечали День Октябрьской революции 1917 года. Этот праздник, по словам продюсера, поистине был всенародным для граждан СССР — и забывать эту дату нельзя.

«Мне очень жаль, что 7 ноября уходит из нашего сознания, как некий праздник. И вот теперь на Красной площади 7 ноября каждый год мы делаем экспозицию, посвящённую параду 7 ноября 1941 года, который тогда явил тоже пример объединения наших предков», — отметил Угольников.

По его словам, тогда, в начале Великой Отечественной войны, этот парад был очень важным для советских граждан, которые не хотели впускать в Москву фашистов. А буквально через месяц началось контрнаступление под Москвой. Как подчеркнул Угольников, тот парад дал заряд сил и веру в Победу любой ценой.

«И вот 7 ноября будет на Красной площади большая экспозиция. <...> Приглашаю всех с 7 по 10 ноября посмотреть то, что нам удалось сделать. А самое главное задать себе вопрос, а что же это был за праздник, Почему он был таким важным для наших предков и почему он является важным и ныне? Потому что связь времён продолжается, и мы будем об этом говорить, наверное, сегодня. Потому что враг остался тем же. Просто немножко переобулся. А против России ведётся та же война, что и велась, поверьте, даже три века назад. Всё продолжается», — заключил режиссёр.