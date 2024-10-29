День народного единства 2024 в России: история праздника и мероприятия Праздник День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября. Чем знаменателен этот день и что интересного ждёт россиян — в материале Life.ru. 29 октября, 12:43 День народного единства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года. © Shutterstock / FOTODOM / Da Antipina

Праздник День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября. Что мы отмечаем на День народного единства? История хранит память о рвении организаторов ополчения, которое было таким горячим, что ополченцы жертвовали своё имущество и драгоценности, не жалея последних ресурсов для успешного сбора войск. Суть Дня народного единства — сохранение памяти об этом бескорыстном подвиге на благо Родины.

О Дне народного единства

История праздника Дня народного единства началась с событий Смутного времени в XVII веке. Тогда представители европейских государств попытались вмешаться во внутреннюю политику России. На руку иностранным интервентам была политическая нестабильность страны, вызванная сменой династических эпох: после смерти Ивана Грозного прошло много времени, пока на престол взошёл первый представитель семьи Романовых. От краха Россию спасли Кузьма Минин — земский староста — и князь Дмитрий Пожарский. Они организовали народное ополчение, благодаря которому удалось освободить Москву от польских интервентов. Важное историческое событие произошло в ноябре 1612 года.

Когда 4 ноября стало официальным праздником в России? Это произошло 19 лет назад, в 2005 году.

Традиции празднования Дня народного единства

Праздник посвящен подвигу народных ополченцев, освободивших в 1612 году Москву от польских интервентов. © ТАСС / АР

4 ноября считается относительно молодой датой, но за 19-летнюю историю День народного единства обрёл свои собственные традиции празднования. Их достаточно много, но объединяет их патриотический настрой, историзм и почитание традиционных ценностей России. Среди основных традиций:

Возложение цветов. Церемонии проходят у памятников Минину и Пожарскому сразу у двух Кремлей: в Москве и Нижнем Новгороде.

Награждения на государственном уровне. В День народного единства стало традицией вручать награды в Кремле. Президент России в этот день награждает государственными знаками отличия тех граждан нашей страны и иностранцев, кто способствует укреплению межнациональной дружбы.

В храмах городов России проходят ночные богослужения — всенощное бдение. Этот ритуал соблюдается неспроста: 4 ноября проходит празднование в честь Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г. Эта святыня считается одной из самых почитаемых в России и считается спасительницей от разных бед. На икону в своё время молились сами Минин и Пожарский, она считалась утраченной, но позже её удалось найти.

Также по всей России проходят гуляния. Их цель — подчеркнуть народный характер праздника. В этот день организуют ярмарки, хороводы, спектакли и уличные выступления.

Патриотические акции. Обычно их организуют представители политических партий или общественники.

Исторические конференции. Их цель — напомнить о событиях тех лет, рассказать, каким был быт, литература, искусство и традиции, в которых жили ополченцы.

Завершают празднества 4 ноября праздничные салюты.

Как в современной России отмечают День народного единства

Празднование Дня народного единства в 2024 году в современной России, особенно в условиях, когда наша страна вынужденно проводит спецоперацию по денацификации Украины и борется за справедливость на мировой арене, особенно актуально. За последние годы патриотический дух россиян серьёзно окреп, и всё большее число людей приходит на митинги, акции, участвует в торжественных церемониях. Взрослые берут с собой детей, и таким образом праздник превращается в большую воспитательную акцию.

4 ноября в 2024 году для всех трудоустроенных россиян — это необычный выходной, выпадающий на понедельник, и многие жители нашей страны выбирают нестандартные маршруты для отдыха, посещают патриотические мероприятия или смотрят исторические программы.

Мероприятия ко Дню народного единства

4 ноября в 2024 году для россиян — выходной, выпадающий на понедельник. © ТАСС / Александр Река

Для россиян, желающих встретить День народного единства вне дома, подготовлено множество мероприятий, посетив которые можно приобщиться к истории страны и с пользой провести время.

Просветительский марафон «Знание»

В День народного единства у российской молодёжи появится возможность стать участником просветительского марафона «Знание. Первые». В формате онлайн-трансляции ведущие эксперты разных отраслей экономики поделятся своим мнением о будущем России. Спикерами станут лидеры общественного мнения и государственные деятели: помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, телеведущий Владимир Соловьёв, военные корреспонденты ВГТРК Андрей Руденко и Николай Долгачёв, губернаторы российских регионов.

«Ночь искусств» в Москве

Для тех, кто хочет начать отмечать День народного единства заранее, есть возможность совместить торжество с всероссийской акцией «Ночь искусств». К примеру, в ГМЗ «Царицыно» подготовили богатую культурную программу, объединяющую два торжественных повода. В программе спектакли и перформансы, концерт с песочной анимацией, выступления известных артистов и солистов.

Фестиваль «Земля детей» в Петербурге

Российскую традицию воспитания через культуру можно продолжить на фестивале «Земля детей», который проходит в дни осенних каникул в Петербурге. 4 ноября можно посетить бесплатный концерт «Приз петербургских композиторов». Концерт пройдёт в интерьерах исторического особняка на Большой Морской, зрители смогут услышать музыку на арфе, фортепиано и духовых инструментах. Многие произведения будут исполнены впервые.

Фестиваль «Все мы — Россия» в Ярославле

Фестиваль национальных культур «Все мы — Россия» в Ярославле состоится 4 ноября 2024 года в КЗЦ «Миллениум». В программе — выступления коллективов культурно-досуговых учреждений региона: ансамблей, хоров, инструментальных и хореографических коллективов. В завершение фестиваля участники исполнят гимн России, а в фойе можно будет ознакомиться с экспозицией фото «Семья в объективе».

Конкурс казачьей песни в Воронеже

В Воронеже можно будет посетить ХII Региональный открытый конкурс казачьей песни и танца. © ТАСС / Эрик Романенко

В Воронеже накануне Дня народного единства можно будет посетить ХII Региональный открытый фестиваль-конкурс казачьей песни и танца «Казачий Дон» имени Тихона Аскоченского. Мероприятие проводят городской Дворец культуры и Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина. Участников будет оценивать жюри, вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Программа 4 ноября в Иркутске

Учреждения культуры Иркутска подготовили обширную программу ко Дню народного единства 2024. Музей истории города проведёт во всех своих филиалах мероприятия в рамках «Ночи искусств»: мастер-классы по рисованию, лепке и чистописанию, различным ремёслам и сборке оружия. В отделе «Ремесленное подворье» Иркутского областного Дома народного творчества состоится культурно-развлекательная программа, посвящённая народным ремёслам и развлечениям. 4 ноября с 16:00 здесь можно будет бесплатно поучиться плясу на мастер-классе «Сибирская вечёрка». Все, кто придут на это мероприятие, ознакомятся с выставкой «Золотые закрома» и по отдельному билету примут участие в уроке по гончарному мастерству.

День народного единства в Екатеринбурге

Множество мероприятий 4 ноября в честь Дня народного единства пройдёт в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества в Екатеринбурге. Среди них — лекция о генеалогии, фестиваль хлеба и традиционной выпечки, национальные игры и интерактивная книжная экспозиция. Также в этот день местных жителей и гостей города ждут художественные мастерские по промыслам и ремёслам Урала, мастер-класс по хохломской росписи и музыкальный марафон «Песни и танцы народов России».

В каком бы городе вы ни выбрали отдых в День народного единства, важно заранее спланировать маршрут: во многих субъектах России в эти дни проходят массовые уличные акции — и некоторые дороги могут быть перекрыты. Также лучше заблаговременно узнать о деталях входа на мероприятия: большинство событий 4 ноября проходят бесплатно, но на некоторые из них требуется предварительная регистрация. Для автомобилистов важно заранее узнать о том, где будет запрещена парковка и как будет скорректирована схема движения по городским дорогам.

Авторы Антон Плотников