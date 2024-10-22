Сколько россияне будут отдыхать в ноябре 2024: официальные выходные и праздники Life.ru расскажет, как официально отдыхаем в ноябре, сколько выпадает выходных дней, какие нормы рабочего времени установлены по производственному календарю. 21 октября, 22:25 Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября 2024 года. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Как Россия отдыхает в ноябрьские праздники в 2024 году

Приближается третий месяц осени, и людей всё больше интересует, как Россия отдыхает в ноябрьские праздники в 2024 году. К привычным выходным в субботу и воскресенье россияне получат ещё один день отдыха. 4 ноября страна отметит государственный праздник — День народного единства. Этот праздник был утверждён Правительством Российской Федерации в 2005 году, он предоставляет гражданам возможность отдохнуть и провести время с семьёй и друзьями.

Производственный календарь на ноябрь 2024

Производственный календарь, ежегодно утверждаемый правительством, содержит информацию о рабочих, праздничных и выходных днях. Этот документ является важным инструментом для бухгалтеров и кадровых специалистов, обеспечивая корректный расчёт зарплаты и отпускных. Кроме того, он помогает простым сотрудникам планировать свои отпуска, избегая потерь в оплате. Из него как раз и можно узнать любому желающему, сколько выходных и рабочих дней в ноябре.

Выходные дни в ноябре 2024

Выходные дни в ноябре 2024 года составят почти треть от всего месяца. Для работающих по графику 5/2 днями отдыха станут: 3 ноября

4 ноября

9 ноября

10 ноября

16 ноября

17 ноября

23 ноября

24 ноября

30 ноября

Как отдыхаем на 4 ноября

Праздничные дни в ноябре 2024 года. Инфографика © Life.ru.

4 ноября Россия отмечает День народного единства — единственный осенний государственный праздник, являющийся выходным днём. Эта дата была установлена в 2005 году и отсылает к историческому событию 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник символизирует единство и сплочённость народа в борьбе за свободу и независимость.

В 2024 году этот праздник будет отмечаться в понедельник. Согласно правительственному постановлению, сокращённый рабочий день будет в субботу, 2 ноября, а выходной с этой даты был перенесён на 30 апреля. Однако стоит помнить, что сокращение рабочего времени не затрагивает непрерывно работающие организации, медучреждения, СМИ и иные предприятия, которым не позволяет специфика.

Таким образом, перед Днём народного единства россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, ждёт трудовая неделя продолжительностью шесть дней, а после праздника — четыре, с 5-го по 8 ноября.

Сколько рабочих дней в ноябре 2024 года

Если гражданин трудится по пятидневной рабочей неделе, то в ноябре 2024 года у него будет 21 трудовой день. При каком-либо ином графике этот момент придётся уточнять у работодателя.

Авторы Андрей Ананьев