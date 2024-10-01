Шестидневная рабочая неделя. Какие изменения в графике ждут россиян в конце октября Как в ноябре 2024 года спланировать отдых, трудовые будни и поход в социальные учреждения с учётом изменений в производственном календаре накануне Дня народного единства — в материале Life.ru. 1 октября, 13:14 Сколько выходных будет у россиян перед 4 ноября 2024 года. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Граждане России будут отмечать 4 ноября День народного единства. В связи с торжествами этот день является выходным и вносит существенные коррективы в рабочее расписание уже с конца октября.

Что означает День народного единства

Один из самых молодых и полюбившихся россиянам праздников в нашей стране — День народного единства — восходит к историческим событиям Смутного времени в XVII веке. Что он означает? В этот период в нашей стране проходили сложные социально-политические преобразования, начались они ещё на рубеже XVI и XVII веков на фоне окончания гегемонии династии Рюриковичей и восхождения на престол Бориса Годунова. Воспользовавшись неразберихой и ситуацией смуты, во внутренние дела российского государства попытались вмешаться представители западных держав. Ключевую роль в этом процессе играла Речь Посполитая — нынешняя Польша.

4 ноября 1612 года земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский освободили Москву от польских интервентов, для этого они вместе с народными ополченцами героически штурмовали Китай-город. Праздник 4 ноября был учреждён как День народного единства в 2005 году для напоминания об исторических событиях и необходимости любить и защищать Родину при любых обстоятельствах. Торжество напоминает о том, что Россия — общий дом для представителей многих народов, способных сплотиться против врага во благо родного государства. В 2024 году День народного единства будет праздноваться в 19-й раз.

Выходные и рабочие дни в ноябре 2024 года

Производственный календарь на 2024 год, опубликованный Государственной думой, гласит, что 4 ноября 2024 года — официальный выходной день. Праздник выпадает на понедельник, этот день будет нерабочим для большинства россиян. В связи с этим рабочей будет суббота, 2 ноября. Таким образом, последняя рабочая неделя второго месяца осени — с 28 октября по 2 ноября — будет шестидневной. Но трудящимся россиянам не стоит беспокоиться — выходные также составят два дня с учётом нерабочего понедельника.

Выходной, который приходился на 2 ноября, будет передвинут на 30 апреля. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Куда же денется выходной с 2 ноября? В рабочем расписании россиян ни один трудовой или выходной день не исчезает бесследно, его просто переносят на другой период. Выходной, который приходился на 2 ноября, будет передвинут на 30 апреля — «в компанию» к длинным майским выходным. Как и прежде, в ноябре, насчитывающем 30 календарных дней, будет 21 рабочий день. Также гражданам, трудящимся по обычному пятидневному графику, стоит учесть, что дополнительный рабочий день 2 ноября — укороченный, поэтому уйти домой с работы можно будет пораньше. Это правило не касается работников оперативных служб и сотрудников, работающих по графику суточных дежурств и посменно.

Можно ли работать в праздничные дни?

Привлечение на работу сотрудников в выходные дни сопряжено для работодателей с определёнными издержками. Так что, если ваше начальство намерено вызвать вас на работу в понедельник, 4 ноября, для этого оно должно составить отдельный приказ — о работе в праздничный день. Важно учесть, что за такой труд полагается двойная оплата. Некоторые работодатели заранее договариваются с сотрудниками о том, что оплата будет обычной, но за работу в праздник можно будет оформить дополнительный отгул. Такие вопросы лучше решить заранее, ещё в октябре. Есть и отдельные случаи, которые прописывают право работодателя привлечь сотрудника для работы в выходные и праздники.

Если произошла катастрофа или производственная авария, в устранении которой нужно принять участие, также поводом может стать стихийное бедствие.

Если ваша помощь необходима для выполнения работ при чрезвычайном или военном положении.

Если нужна помощь в неотложных работах при ЧС: пожаре, наводнении, голоде, землетрясении, эпидемии, эпизоотии или угрозе их возникновения.

В других неординарных случаях, угрожающих жизни или комфортному проживанию всего населения или его части.

Как будут работать учреждения на День народного единства

День народного единства — отдельный повод для радости школьников, ведь из-за выходного в понедельник, 4 ноября, к осенним каникулам в нынешнем году добавится ещё один день. Таким образом, в общей сложности период отдыха учеников школ продлится с 26 октября по 4 ноября и составит 10 дней. На учёбу детям нужно будет вернуться 5 ноября.

Школьники начнут учиться после осенних каникул, 5 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Традиционно дополнительный выходной накладывает отпечаток на расписание работы социальных организаций. Медицинские учреждения страны, включая поликлиники, работать не будут, но это не касается экстренных служб, работающих по графику дежурств: скорой помощи, травмпунктов, роддомов и других организаций. Как правило, в День народного единства не прекращают работу и службы вызова врача на дом. О работе отдельных подразделений поликлиник и больниц 4 ноября стоит узнать заранее в своём медицинском учреждении. Плановый приём пациентов в поликлиниках в рабочий день 2 ноября будет укорочен на один час, как и в других социальных учреждениях России.

Как правило, выходным является День народного единства и для органов ЗАГС и МФЦ. Поэтому свой визит в эти учреждения стоит перенести с понедельника на субботу, 2 ноября, либо уже на следующий день после праздника, 5 ноября. Стоит помнить о том, что 2 ноября для всех подобных учреждений — короткий рабочий день. Если нет возможности скорректировать посещение загса и МФЦ, но назрела большая необходимость, можно оформить свои заявления через личный кабинет «Госуслуг».

Не будут работать 4 ноября Почта России и банки, в отделениях связи и финансовых учреждениях также можно будет получить услуги 2 ноября. В связи с выходным днём 4 ноября изменится график выплаты пенсий у тех получателей, кому выплачиваются деньги 3 и 4 ноября. Такие пенсионеры получат выплату заранее — 2 ноября.

Брать ли отпуск в ноябре 2024-го

Среди граждан России стало популярным «подгонять» свой отпуск под блоки выходных, обычно так происходит в майские праздники или длинные новогодние каникулы — в сумме с ними несколько дополнительных выходных, отгулов или отпускных дней дают ощущение мини-отпуска. Взять отпуск вместе с короткими праздничными ноябрьскими выходными не совсем очевидный способ отдохнуть, но такой вариант может подходить родителям школьников, которые хотят уделить время своим детям во время удлинённых осенних каникул. Таким родителям стоит подумать о заявлении на отпуск уже сейчас, ведь подписать его в отделе кадров должны за две недели до отдыха. Отпускные начисляются не позднее чем за три дня до выхода в отпуск. Такая выплата тем больше, чем больше рабочих дней в месяце.

Чем заняться и куда сходить на День народного единства

В День народного единства и в предшествующие ему дни в России проходит множество патриотических, просветительских и культурных мероприятий. Многие из них посвящены историческим событиям Смутного времени. Один из нетривиальных способов с пользой провести время в эти дни — посмотреть оперу «Жизнь за царя». Произведение русского композитора Михаила Глинки рассказывает о подвиге Ивана Сусанина. Эта опера считается классикой жанра и входит в репертуар многих театров России, часто её показ бывает приурочен ко Дню народного единства.

Также в эти дни в России проходит множество мероприятий в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Так или иначе, нестандартные выходные всегда могут являться поводом пересмотреть свой досуг и привычные маршруты в городе.

Авторы Антон Плотников