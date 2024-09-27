В Москве в ближайшие выходные ожидается ливень и ветер до 17 м/с В Москве городские службы переведены на усиленый режим работы из-за непогоды 27 сентября, 18:03 Москва в непогоду. Обложка © Life.ru

В Москве синоптики прогнозируют дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду вечером 27 сентября и на протяжении двух последующих дней. Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«До вечера субботы может выпасть до 24 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал», — цитирует чиновника телеграм-канал городского хозяйства Москвы.

Власти также приняли меры к бесперебойной работе всех систем жизнеобеспечения города, сделаны защиты от ветра для строящихся домов и шатких конструкций. Бирюков попросил граждан быть внимательными во время разгула стихии, а водителей призвал соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее синоптики сообщали, что бабье лето порадует жителей Центральной России и в октябре. Однако обязательным условием потепления должно стать краткосрочные ухудшение погоды: падение температуры, порывистый ветер и обильные осадки.

Авторы Татьяна Миссуми