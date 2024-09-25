Солнечный ветер скоростью 500 км/с вызвал на Земле магнитную бурю Магнитная буря класса G1 началась на Земле утром 25 сентября 25 сентября, 08:00 Землю ждут магнитные бури. Обложка © freepik / wirestock

Земля второй день подряд оказалась во власти магнитной бури. Сейчас речь идёт о буре класса G1, всего их пять видов, отличающихся по мощности воздействия на планету. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

«На Земле регистрируется слабая магнитная буря, которая предполагается короткой. Буря не является результатом крупных событий на Солнце, а стала следствием общей нестабильности космической погоды. Земля сегодня и завтра проходит через возмущённый сектор межпланетного пространства с повышенной скоростью солнечного ветра, что по прогнозу должно было привести к слабым возмущениям», — уточнили учёные.

Ещё одной причиной бури стал приход разреженных облаков плазмы от произошедшего двое суток назад выброса солнечной массы. В результате колебания магнитного поля всё же заскочили в красный уровень (вероятность этого была около 30 %), — отметили в лаборатории. Согласно подсчётам учёных, скорость солнечного ветра сейчас повышена примерно до 500 км/с по сравнению с обычными 350-400 км/с. Но землянам сильно волноваться не стоит, поскольку мощных ударов по планете не было. Авроральный овал, то есть зона полярных сияний, слабо возмущён, заключили исследователи.

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Авторы Татьяна Миссуми