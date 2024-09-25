Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Солнечный ветер скоростью 500 км/с вызвал на Земле магнитную бурю

Магнитная буря класса G1 началась на Земле утром 25 сентября

25 сентября, 08:00
Землю ждут магнитные бури. Обложка © freepik / wirestock

Землю ждут магнитные бури. Обложка © freepik / wirestock

Земля второй день подряд оказалась во власти магнитной бури. Сейчас речь идёт о буре класса G1, всего их пять видов, отличающихся по мощности воздействия на планету. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

«На Земле регистрируется слабая магнитная буря, которая предполагается короткой. Буря не является результатом крупных событий на Солнце, а стала следствием общей нестабильности космической погоды. Земля сегодня и завтра проходит через возмущённый сектор межпланетного пространства с повышенной скоростью солнечного ветра, что по прогнозу должно было привести к слабым возмущениям», — уточнили учёные.

Ещё одной причиной бури стал приход разреженных облаков плазмы от произошедшего двое суток назад выброса солнечной массы. В результате колебания магнитного поля всё же заскочили в красный уровень (вероятность этого была около 30 %), — отметили в лаборатории. Согласно подсчётам учёных, скорость солнечного ветра сейчас повышена примерно до 500 км/с по сравнению с обычными 350-400 км/с. Но землянам сильно волноваться не стоит, поскольку мощных ударов по планете не было. Авроральный овал, то есть зона полярных сияний, слабо возмущён, заключили исследователи.

Россиянам дали советы, как без обмороков пережить магнитную бурю
Россиянам дали советы, как без обмороков пережить магнитную бурю

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что бабье лето порадует жителей Центральной России уже в октябре. Однако обязательным условием потепления должно стать краткосрочное ухудшение погоды: падение температуры, порывистый ветер и обильные осадки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!