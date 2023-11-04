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4 ноября, 17:32

Патриарх Кирилл рассказал, как пропавшая более 100 лет назад Казанская икона попала в храм

Патриарх Кирилл: Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону в храм

<p>Икона Казанской Божией Матери. Обложка © <a href="https://foto.patriarchia.ru/news/patriarshee-sluzhenie-v-prazdnik-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi-v-uspenskom-sobore-moskovskogo-kremlya-2023-11-04/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</a></p>

Икона Казанской Божией Матери. Обложка © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Подлинник иконы Казанской иконы Божией Матери, который считался утерянным более ста лет назад, всё это время оставался в России. Православную святыню сберегали благочестивые люди, а выдающийся искусствовед помог вернуть её в храм. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В какой-то момент была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи", — сказал патриарх во время праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. Чудотворный лик явился в Казани в 1579 году. После пожара, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В указанном месте, где была печь, на глубине около метра Матрона и нашла икону. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный православный праздник. При этом в XIX веке не было полной ясности, где находился подлинник реликвии, но большинство авторов склонялись к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. Однако в 1904 году икона была похищена.

Патриарх Кирилл рассказал, как нашёл пропавшую более 100 лет назад Казанскую икону Божией Матери

Патриарх Кирилл рассказал, как нашёл пропавшую более 100 лет назад Казанскую икону Божией Матери

Ранее сегодня патриарх Кирилл заявил об обнаружении иконы Казанской Божией Матери XVI века, перед которой молились ещё Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Глава РПЦ пообещал передать святыню в Казанский храм на Красной площади в Москве.

Наталья Исакова
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