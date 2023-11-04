Патриарх Кирилл рассказал, как пропавшая более 100 лет назад Казанская икона попала в храм

Подлинник иконы Казанской иконы Божией Матери, который считался утерянным более ста лет назад, всё это время оставался в России. Православную святыню сберегали благочестивые люди, а выдающийся искусствовед помог вернуть её в храм. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В какой-то момент была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи", — сказал патриарх во время праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. Чудотворный лик явился в Казани в 1579 году. После пожара, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В указанном месте, где была печь, на глубине около метра Матрона и нашла икону. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный православный праздник. При этом в XIX веке не было полной ясности, где находился подлинник реликвии, но большинство авторов склонялись к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. Однако в 1904 году икона была похищена.