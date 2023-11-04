Патриарх Кирилл назвал храм, куда отправят подлинник иконы Казанской Божией Матери
Патриарх Кирилл: Икону Казанской Божией Матери отправят в Казанский храм
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с иконой Казанской Божией Матери. Обложка © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Подлинник иконы Казанской иконы Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад, будет перемещена в Казанский храм на Красной площади в Москве. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Икона, которая сегодня находится у нас здесь, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально", — сказал глава РПЦ после литургии.
Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. Чудотворный лик явился в Казани в 1579 году. После пожара, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В указанном месте, где была печь, на глубине около метра Матрона и нашла икону. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный православный праздник. При этом в XIX веке не было полной ясности, где находился подлинник реликвии, но большинство авторов склонялось к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. Однако в 1904 году икона была похищена.
Ранее сегодня патриарх Кирилл заявил об обнаружении иконы Казанской Божией Матери XVI века, перед которой молились ещё Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. По его словам, экспертиза вынесла заключение, что эта икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ.