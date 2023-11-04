Патриарх Кирилл рассказал, как нашёл пропавшую более 100 лет назад Казанскую икону Божией Матери
Патриарх Кирилл рассказал, что нашёл икону Казанской Божией Матери случайно
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с иконой Казанской Божией Матери. Обложка © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что случайно нашёл пропавшую более ста лет назад икону Казанской Божией Матери на складе в своей же резиденции в Переделкине. По его словам, это произошло, когда он выбирал подарок для одного из храмов. Так, внимательно просматривая православные святыни, глава РПЦ нашёл икону Казанской Божией Матери и сперва подумал, что это подделка, но затем из любопытства решил передать находку на экспертизу.
"У меня была полная уверенность, что это одна из таких копий. Но всё-таки я очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза. И экспертиза вынесла заключение, что икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ", — отметил патриарх во время праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля.
Глава РПЦ также признался, что не сразу решился объявить о находке, но вскоре понял, что "таить эту историю невозможно".
Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. Чудотворный лик явился в Казани в 1579 году. После пожара, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В указанном месте, где была печь, на глубине около метра Матрона и нашла икону. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный православный праздник. При этом в XIX веке не было полной ясности, где находился подлинник реликвии, но большинство авторов склонялись к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. Однако в 1904 году икона была похищена.