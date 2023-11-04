Патриарх Кирилл рассказал, как нашёл пропавшую более 100 лет назад Казанскую икону Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что случайно нашёл пропавшую более ста лет назад икону Казанской Божией Матери на складе в своей же резиденции в Переделкине. По его словам, это произошло, когда он выбирал подарок для одного из храмов. Так, внимательно просматривая православные святыни, глава РПЦ нашёл икону Казанской Божией Матери и сперва подумал, что это подделка, но затем из любопытства решил передать находку на экспертизу.

"У меня была полная уверенность, что это одна из таких копий. Но всё-таки я очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза. И экспертиза вынесла заключение, что икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ", — отметил патриарх во время праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля.

Глава РПЦ также признался, что не сразу решился объявить о находке, но вскоре понял, что "таить эту историю невозможно".