"Заступница усердная": Иконописец раскрыл значение иконы Казанской Божией Матери

Ключевое значение иконы Казанской Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад, заключается не в культурной составляющей, а в духовной. Об этом рассказал протоиерей, иконописец, руководитель Иконописной школы имени преподобного Алипия Печерского Виталий Шумилов.

Он напомнил, что икона была с народным ополчением, которое возглавляли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во время борьбы с поляками. А похитили православную святыню в Казани, куда она попала после изгнания интервентов из Москвы. С тех пор по сегодняшний день никто не знал, где находилась икона.

"Подлинник был утрачен. И вот вплоть до сегодняшнего дня никто не знал, где она находится, и считали, что она утрачена. Там подарил папа римский какой-то список иконы, но она оказалась более позднего времени, то есть никак не могла быть той подлинной иконой. Это была такая надежда, когда там слухи разошлись, что папа римский возвращает икону Казанскую, но оказалось, что это более поздний список", — сказал Шумилов в беседе с телеканалом "Звезда".