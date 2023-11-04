"Заступница усердная": Иконописец раскрыл значение иконы Казанской Божией Матери
Иконописец Шумилов: Икона Казанской Божией Матери помогает при бедах в России
Ключевое значение иконы Казанской Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад, заключается не в культурной составляющей, а в духовной. Об этом рассказал протоиерей, иконописец, руководитель Иконописной школы имени преподобного Алипия Печерского Виталий Шумилов.
Он напомнил, что икона была с народным ополчением, которое возглавляли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во время борьбы с поляками. А похитили православную святыню в Казани, куда она попала после изгнания интервентов из Москвы. С тех пор по сегодняшний день никто не знал, где находилась икона.
"Подлинник был утрачен. И вот вплоть до сегодняшнего дня никто не знал, где она находится, и считали, что она утрачена. Там подарил папа римский какой-то список иконы, но она оказалась более позднего времени, то есть никак не могла быть той подлинной иконой. Это была такая надежда, когда там слухи разошлись, что папа римский возвращает икону Казанскую, но оказалось, что это более поздний список", — сказал Шумилов в беседе с телеканалом "Звезда".
Вместе с тем он напомнил, что тропарь Казанской иконы Божией Матери начинается со слов "Заступнице усердная". По словам иконописца, святыня особенно помогала нашей стране, "когда случаются какие-то бедствия в России".
Ранее сегодня патриарх Кирилл заявил об обнаружении иконы Казанской Божией Матери XVI века, перед которой молились ещё Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. По его словам, экспертиза вынесла заключение, что эта икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков