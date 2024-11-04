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3 ноября, 21:26

«Мы — граждане одной великой страны»: Экипаж МКС поздравил россиян с Днём народного единства

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём народного единства

Сегодня, 4 ноября, наша страна отмечает День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории – освобождения Москвы от интервентов в 1612 году. В этот день россиян с борта МКС поздравили космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / «Роскосмос»

«Этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую родину, уважает её многовековую историю и демонстрирует свою любовь к россии ни словом, а делом», — подчеркнул Овчинин.

Вагнер напомнил, что четыре столетия назад наши предки смогли сплотиться перед лицом внешней угрозы под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Изгнав врага, они показали всему миру силу русского духа и восстановили законную власть. Горбунов, в свою очередь, добавил, что их подвиг стал образцом искреннего патриотизма и любви к отчизне.

«Россию населяет множество народов, но все мы — граждане одной великой страны. В наших силах сделать всё необходимое для её процветания и успеха. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и обязательно сделаем это. С Днём народного единства!», — обратился к россиянам Горбунов.

Музеи предложили сделать бесплатными в День народного единства
Музеи предложили сделать бесплатными в День народного единства

4 ноября в стране также отмечают День Казанской иконы Божие Матери — один из самых почитаемых праздников у православных россиян. Именно с этим образом верующие во многом связывают избавление Москвы от поляков в 1612 году. Подробнее об этом дне читайте в материале Life.ru.

Оксана Попова
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