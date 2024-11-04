День народного единства, День заботы о себе, Казанская осенняя: Праздники и приметы 4 ноября Сегодня в России отмечается большой государственный праздник — День народного единства, поэтому день является выходным. А ещё — заботимся о себе, отдаём дань уважения полезному изобретению и встречаем зиму на Казанскую осеннюю. 3 ноября, 21:02 Какой сегодня, 4 ноября, праздник? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumen Photos

День народного единства

Дата в 2024 году: 4 ноября, понедельник.

4 ноября, понедельник. Значение: победа над польскими оккупантами в 1612 году как символ народного единения.

День воинской славы России — День народного единства — отмечается ежегодно 4 ноября. Его установили в честь важного события отечественной истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Праздник приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года одновременно в трёх чтениях Госдума РФ приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Одной из них было введение нового праздника — Дня народного единства. Тогда же выходной день был перенесён с 7 на 4 ноября. Праздник начали отмечать 4 ноября с 2005 года.

Вот что сказано в пояснительной записке к проекту закона: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», включая День народного единства. Фото © ТАСС / Александр Река

Это событие связано с окончанием Смутного времени: периода, последовавшего за смертью царя Ивана Грозного. Тогда русское государство фактически распалось, а на престол претендовали многочисленные самозванцы. Власть в Москве захватила Семибоярщина во главе с князем Фёдором Мстиславским, пустившим в Кремль польские войска, чтобы посадить на русский престол католического королевича Владислава.

Патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины. Русские люди откликнулись на призыв. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. Из Казани князю прислали чудотворную икону Казанской Божией Матери. Она стала покровительницей ополчения. Освобождение Москвы от польских интервентов послужило мощным импульсом для возрождения русского государства.

День рождения кассового аппарата

Дата в 2024 году: 4 ноября, понедельник.

Изобретение кассового аппарата помогло американскому предпринимателю Джеймсу Ритти выбраться из долгов. Дело было так. Ритти владел одним из самых популярных кафе в г. Дейтоне, штат Огайо, но прибыли заведение почти не приносило. А всё потому, что бармены частенько запускали руки в кассу. И вот однажды, во время путешествия на пароходе, Джеймс забрёл в машинное отделение. Там он и увидел, что количество вращений вала в двигателе во время работы фиксируется на определённом устройстве. Это событие можно сравнить с падением яблока на голову Ньютона. Ритти осенило, что его проблема имеет решение.

Днём рождения кассового аппарата считается 4 ноября. Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Вернувшись домой, он вместе с братом сконструировал первый кассовый аппарат и запатентовал изобретение. Поначалу прибор просто фиксировал каждую покупку. Но это уже позволило предпринимателю не только вылезти из долгов, но и значительно улучшить своё благосостояние. А это в свою очередь предоставило возможность Джеймсу Ритти усовершенствовать устройство, полезность которого быстро оценили не только в США, но и в других странах.

День заботы о себе

Дата в 2024 году: 4 ноября, понедельник.

4 ноября, понедельник. Международный неформальный праздник.

День заботы о себе отмечают во многих странах ежегодно 4 ноября. Это неформальный праздник, но от этого он не становится менее приятным. А придуман он, чтобы напомнить людям, как важно уделять внимание себе для хорошего самочувствия и предотвращения многих заболеваний.

Современный ритм жизни иногда настолько затягивает нас в круговорот дел и обязанностей, что простые радости остаются незамеченными: редкие моменты с близкими, яркость солнечного утра, долгожданная покупка, вкусный ужин и многое другое. Сегодня многие семьи проводят время вместе лишь за завтраком или ужином, по пути к работе или детскому саду — и так по кругу.

День заботы о себе отмечают во многих странах ежегодно 4 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JLco Julia Amaral

В какой-то момент приходит осознание, что второй жизни не будет, и появляется желание ценить каждый момент, жить «здесь и сейчас». Чтобы не настал день, когда «хочется, но не можется», важно начать радоваться настоящему уже сегодня. Для этого и придумали праздник День заботы о себе.

Казанская осенняя

Дата в 2024 году: 4 ноября, понедельник.

4 ноября, понедельник. Другие названия: Казанская, Бабья заступница, Зимняя Казанская, Казанская Пречистая.

Казанская, Бабья заступница, Зимняя Казанская, Казанская Пречистая. Церковное название: празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Значение: почтение памяти чудотворного образа Богородицы.

Народно-христианский праздник Казанскую осеннюю отмечают 4 ноября 2024 года (22 октября по старому стилю). В церковном календаре, начиная с 1649 года, на этот день установлено празднование в честь Казанской иконы Божией Матери в знак благодарности чудотворному образу за избавление Москвы и всея России в 1612 году от поляков.

Долгое время в России этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых — Казанский образ Богородицы, которая явила своё чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.

В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесён в Санкт-Петербург, в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на месте которой в 1810-х годах был построен Казанский собор. В народной традиции этот день считается переломным. Именно после него в свои права вступает зима.

Казанская осенняя — это время расплаты за завершённые строительные работы. В этот день хозяева рассчитывались со всеми рабочими: малярами, плотниками, штукатурами, каменщиками и наёмниками. Мужчины возвращались домой с заработком, где их ждали жёны и богатые столы, ломившиеся от угощений и пива.

В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесён в Санкт-Петербург, в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на месте которой в 1810-х годах был построен Казанский собор. Фото © Azbyka.ru

По традиции в этот день проветривали погреба, поджигали можжевельник и окуривали помещение — так старались уберечь запасы от гниения и сохранить их на долгую зиму.

Приметы на 4 ноября

Если урожай был обильный, то зима будет очень холодной.

Если 4 ноября стоит ясный день, то вскоре наступит холод, а если туман — ещё будет тепло.

Если этот день прошёл без дождя, то год будет трудным.

Именины 4 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Фёдор, Теодор, Серафим, Павел, Николай, Максимилиан, Константин, Ираклий, Иван, Захар, Денис, Григорий, Герман, Вольдемар, Владимир, Василий, Александр.

Ян, Фёдор, Теодор, Серафим, Павел, Николай, Максимилиан, Константин, Ираклий, Иван, Захар, Денис, Григорий, Герман, Вольдемар, Владимир, Василий, Александр. Женщины: Елизавета, Гликерия, Анна.

Авторы Андрей Соколов