Илларионов день, день хранения тайны и праздник косплея. Приметы и праздники 3 ноября 3 ноября нет государственных и профессиональных праздников. Зато можно поздравить поклонников Толкина и японской культуры — сегодня Всемирный день косплея! 2 ноября, 21:02 Какие праздники россияне отмечают 3 ноября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Всемирный день хранения тайны

Кто и когда придумал Всемирный день хранения тайны — неизвестно. Говорят, это тоже тайна. Тем не менее праздник могут отмечать все — ведь у каждого из нас есть свои маленькие тайны. Более того, наши тайны — личные данные, информация о банковском счёте, номера документов и даже личная переписка защищены законом во многих странах. Тем не менее казусы то и дело случаются.

Друзья предают.

Дети сообщают номера банковских карт мошенникам.

Бессовестные сотрудники организаций продают данные клиентов преступным сообществам.

Как видите, каждый из нас заинтересован в сохранении тайны, но не всем это удаётся. Как же празднуют день хранения тайны? По-разному.

Устраивают вечеринки, на которых отгадывают тайны друг друга.

Проводят конференции по безопасности, если речь идёт о специальных службах.

Обычные обыватели меняют пароли от банковских приложений, сейфов и перепрятывают ценности.

В день хранения тайны можно обновить антивирусные приложения, проверить содержимое компьютера и лишний раз сменить пароли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mix and Match Studio

В общем, день хранения тайны — лишний повод провести инвентаризацию и навести порядок в личной переписке, документах и на компьютерах. Лучше всего обновить антивирусные приложения, проверить содержимое компьютера и лишний раз сменить пароли.

Праздник косплея

3 ноября поздравления может получить каждый «эльф», «хоббит» или «штурмовик его Императорского Величества». Сегодня отмечают Всемирный день косплея. Что мы знаем о празднике? что, несмотря на всемирность, это неофициальный праздник;

что в разных государствах к нему приурочивают фестивали;

и что в Японии каждый год проводят шоу, на которое приезжают косплееры со всей планеты.

История косплея началась в 1939 году в США, в Нью-Йорке — там прошло первое собрание косплееров, которые, конечно, так ещё не назывались. Это были просто поклонники фантастических фильмов. Но когда на сцену в костюмах героев фантастического фильма поднялись писатель-фантаст Форрест Аккерман и поклонница фантастики Миртл Дуглас, это произвело такой фурор, что уже через год на мероприятии состоялся конкурс на лучший костюм киногероя. Так парочка стала основателями движения. Впрочем, во время II Мировой войны интерес к косплею угас.

3 ноября отмечают Всемирный день косплея. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photocarioca

Обороты движение набрало только в 1990-х годах с расцветом видеоигр и с появлением в кинематографе красочных спецэффектов. Большое влияние на косплей оказали аниме — японские мультфильмы — манги и комиксы.

Косплей бывает разным. Книжный косплей подразумевает полёт фантазии и опирается на описание автора.

Классический — точно воспроизводит героя фильма или манги.

Закос подразумевает частичное воссоздание образа.

Оригинальный косплей подразумевает собственное видение костюма.

Фотокослпей требует полного погружения в образ ради фотосессии.

Боди-арт-косплей подразумевает минимум одежды. В этом случае костюм рисуют на коже.

День оладушек

День оладушек не стоит путать с днём оладий. Это разные праздники. День оладушек — это праздник для детей. Что делают в этот день? Рассказывают детям о русских оладушках.

Пекут оладушки и кормят ими детей.

Рассказывают о русских обычаях и традициях.

Играют с детьми в ладушки.

Рассказывают им сказки, в том числе и о колобке.

День оладушек отмечают в России 3 ноября, это праздник для детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Sid

Лучшим празднованием дня оладушек будет их приготовление совместно с детьми. Дети должны увидеть из чего и как пекут оладушки, какие они на вкус. Если детей в доме много, праздник завершают игрой в «Каравай».

День памяти Иллариона Великого

Это православный святой жил в IV веке в Палестине — в селении Фавафа возле Газы. Прославился монашеской аскезой и подвижническим образом жизни. Основал несколько монашеских обителей. Однажды исцелил одержимого, в котором поселился легион демонов. Встал ему на ноги и приказал именем Христа бесам мучаться, а потом выйти из человека. Исцелённый пытался отблагодарить монаха, преподнеся ему богатые дары, но Илларион отказался от даров и велел раздать их нищим. Этому святому молятся:

о сохранении от козней дьявола,

об исцелении от болезней, в том числе от болезней очей,

при нахождении злых помыслов,

бесплодные супруги молят его о детях.

Любовь народа Палестины к этому святому была такова, что, когда он собрался умирать, уйдя для этого в пустыню, местные жители не отпускали его 7 дней. Так как в этот день Русская православная церковь празднует память ещё двух святых Илларионов — Иллариона Печерского и Иллариона Псковоезерского, то 3 ноября в народном календаре стали называть Илларионовым днём.

День памяти Иллариона Великого в православной церкви отмечают 3 ноября. Фото © azbyka.ru

День памяти никомедийских мучеников

3 ноября православные верующие вспоминают о трёх христианских мучениках, которых убили за веру в Никомедии в 303 году. Их звали Дасий, Гаий и Зотик. Вот что о них известно: Дасий был слугой императора Диоклетиана.

А Зотик и Гаий — его друзьями.

Все трое были схвачены после того, как Дасий низверг дары, положенные язычниками на жертвенник.

Все трое были ложно обвинены в поджоге императорского дворца.

Их всех пытали, а потом убили.

Никто из них под пытками не отрёкся от Христа.

Зотик, Дасий и Гаий стали первыми христианами, убитыми во время Великого гонения Диоклетиана.

Народные приметы 3 ноября

Если в день Иллариона на сырую землю выпадет снег и не тает — весной будет много подснежников.

Если снег ложится на промёрзлую землю — к урожаю хлебов.

Красный закат в этот день — к теплу.

Безоблачное небо — к холодам.

Если выпало много снега — к оттепели.

А если до 3 ноября не опали листья — зима будет лютой.

Народные приметы 3 ноября расскажут о предстоящей зиме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Kazakov

Что нельзя делать 3 ноября

По древним поверьям в этот день существовало множество запретов. Девицам нельзя было наряжаться и смотреться в зеркало.

Нельзя было уходить на охоту или отправляться в дальний путь.

Нельзя поднимать что-то с земли, вдруг этот предмет — заговорённый?

Нельзя было путникам справлять нужду на дороге. Считалось, что это к болезни.

Посторонних людей в этот день в дом не впускали.

Нельзя было отказывать в помощи родне.

Девицам и вдовам запрещали тосковать — считалось, это к беде.

3 ноября. Именинники

Этот день богат на именины. Именинниками стали: Никандр

Иоанн

Дамиан

Константин

Владимир

Дмитрий

Захар

Иаков

Феофил

Фёдор

Александр

Аркадий

Дмитрий

Николай

Анатолий

Илларион

Софроний

Авторы Майя Новик