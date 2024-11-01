Повышение пенсий, штрафы за шины, присяга для мигрантов, автономность счётчиков на воду: новые законы с 1 ноября С 1 ноября вступает в силу ряд новых законов и правил, которые внесут изменения в жизнь россиян в различных сферах — от ЖКХ до миграционного законодательства. 31 октября, 21:19 Какие законы изменятся с 1 ноября 2024 года. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Повышение пенсий

Среди существенных изменений стоит отметить повышение с 1 ноября пенсий для граждан, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к пенсии, составляющая на сегодня 8134,88 рубля, будет увеличена для них вдвое. Такую же доплату получат пенсионеры, оформившие в октябре инвалидность первой группы. С 1 ноября будут также повышены пенсии шахтёрам и лётчикам гражданской авиации.

Наиболее заметное повышение пенсий ожидает пожилых граждан, которые проживают в новых регионах. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Отмена подтверждения поверки приборов учёта

Пожалуй, самым масштабным изменением с 1 ноября, которое коснётся десятков миллионов россиян, станет отмена обязательного подтверждения поверки счётчиков водоснабжения. Отныне гражданам не придётся предъявлять в управляющие компании копии документов о поверке — данные о ней будут отражаться в информационной системе «Аршин», и УК обязаны будут самостоятельно получать информацию о поверке.

С 1 ноября в России вступит в силу ряд новых законов — среди них и отмена подтверждения поверки счётчиков. Фото © ТАСС / ITAR-TASS

Закон для мигрантов: без присяги — не гражданин

21 ноября истекает срок, до которого иностранцы, получившие гражданство России до вступления в силу закона о присяге гражданина Российской Федерации (вступил в силу 22.11.2023), обязаны её принести. Те, кто этого не сделают, лишаются гражданства России.

А с 7 ноября разрешается использование информации о геномной регистрации для установления личности въезжающих в Россию иностранцев и вводится единообразный перевод фамилий и имён иностранцев на кириллическое написание в информационных системах госорганов.

Замена шин с 1 ноября

С 1 ноября у автовладельцев остаётся месяц на замену летних шин на зимние. Тех, кто не удосужится сделать это до 1 декабря, с началом зимы будут штрафовать. Согласно постановлению правительства, штраф за использование летних шин зимой может быть выписан с 1 декабря до конца февраля, размер составит 500 рублей. Необходимость замены летней резины на зимнюю в холодный период года обосновывается тем, что первая более жёсткая и при отрицательных температурах её сцепление с дорогой уменьшается, что приводит к авариям.

Впрочем, для тех, кто никак не хочет «переобуваться» дважды в год, оставлена лазейка: использование нешипованной зимней резины круглый год не возбраняется. Хотя специалисты всё же не советуют ездить на нешипованной зимней резине летом. В тёплое время года она, во-первых, быстро изнашивается, а во-вторых, сильно размягчается, что приводит к снижению сцепления с дорожным покрытием, увеличению тормозного пути и, соответственно, к авариям.

Легализация майнинга

С 1 ноября ФНС начнёт вести реестр майнеров криптовалюты. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

У государства наконец-то дошли руки до упорядочения майнинга в нашей стране. Официальные правила майнинга вступают в силу с 1 ноября. Заниматься им могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в специальном реестре Налоговой службы.

Физические лица также могут майнить криптовалюту, но лишь при условии отсутствия судимости за экономические преступления, преступления против государства и тяжкие умышленные преступления. Кроме того, они не имеют права превышать лимиты потребления электроэнергии.

Регистрация блогеров

С 1 ноября вступает в силу закон об обязательной регистрации блогеров с аудиторией более 10 тысяч в специальном реестре Роскомнадзора. До 1 января 2025 года они обязаны будут предоставить в реестр сведения о себе и своей аудитории. Те, кто этого не сделают, лишатся права размещать рекламу и принимать пожертвования. Предполагается, что это повысит ответственность блогеров за распространяемую ими информацию.

Авторы Владимир Дюжий