С 1 ноября наступит переломный момент для курса рубля. Что произойдёт с долларом Традиционно повышение ключевой ставки оказывает положительное влияние на курс рубля. 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19 до 21%. При этом сейчас на рынке складывается неоднозначная ситуация и влияние ключевой ставки на рубль будет особенным. 27 октября, 21:19 Эксперты сделали прогноз курса рубля с 1 ноября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valerii vysotkov

В пятницу рубль умеренно укреплялся перед заседанием ЦБ по ставке. После решения регулятора о повышении ключевой ставки до 21% курсовая динамика практически не изменилась. Юань на Мосбирже двигался у 13,5, доллар по индикаторам срочного рынка — на уровне 96.

— Слабая реакция рубля на ставку объясняется просто. Во-первых, рост её был ожидаем. Сценарий с 21% хоть и не был базовым, но рассматривался как достаточно вероятный. Следовательно, данное событие в значительной мере уже было заложено в котировках.

Во-вторых, изменения в ДКП не отражаются на курсе одномоментно, эффект от повышения ключевой ставки носит накопительный характер, и по факту сегодняшнее решение ЦБ будет оказывать рублю поддержку ближе к концу года, — рассказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

При этом он отметил, что рост процентных ставок фундаментально благоприятен для любой нацвалюты. Сбережения в ней становятся привлекательнее, а кредитование, в том числе под импорт, и, соответственно, спрос на иностранные деньги охлаждаются.

По прогнозам Дениса Буйволова, локально, при пиковой поддержке со стороны налогового периода, рубль ещё имеет шансы сдвинуть юань в направлении 13,3, а доллар — под 96. Но с большой вероятностью уже в начале будущей недели, с окончанием фискального периода, российская валюта попадёт под давление. Дисбаланс между усиливающимся спросом на инвалюту и её ограниченным предложением, увеличенные бюджетные траты могут приподнять юань до 13,7–14, а доллар — до 97,5.

До 1 ноября ожидается, что рубль может укрепиться, если сохранятся позитивные тенденции, однако устойчивость его курса будет зависеть и от внешних условий. Такой прогноз сделал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Он отметил, что повышение ставки поддерживает рубль, так как делает вложения в российскую валюту более выгодными. С другой стороны, на курс рубля также влияют другие факторы, включая внешнеэкономическую ситуацию и цены на нефть.

— Ключевая ставка усиливает сберегательные настроения. Это снижает покупательскую активность и повышает уровень сбережений. Также заметен полноценный эффект от повышения утильсбора в октябрьских данных. Это станет дополнительным фактором повышения цен в четвёртом квартале. При этом рост в сегменте корпоративного кредитования не позволяет говорить о полноценном торможении экономики, — отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Сейчас курс рубля в большей степени определяется фундаментальными факторами — дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке, а не решениями по ключевой ставке. Более того, учитывая отмеченный ЦБ рост инфляционных ожиданий и увеличение государственных расходов, можно ожидать сохранение давления на рубль в среднесрочной перспективе, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В начале ноября он ожидает курс доллара в диапазоне 94,40–98,50 рубля, евро — 102,50–107,00 рубля, юаня — 13,30–13,80 рубля.

— Иностранные валюты в четвёртом квартале нацелены на рост к рублю. К началу зимы доллар, вполне вероятно, закрепится в диапазоне 95–100 рублей, — считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева