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Ключевая ставка вышла на исторический максимум. Какой рекорд установят банковские ставки и курс рубля

Центробанк, вопреки базовому прогнозу аналитиков, поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 21% годовых. Это исторический максимум. Как изменятся проценты по вкладам и кредитам, что будет с курсом рубля и ценными бумагами?

25 октября, 11:44
Центробанк рекордно повысил ключевую ставку. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Центробанк рекордно повысил ключевую ставку. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Почему Центробанк поднял ключевую ставку

Ключевая ставка была введена Банком России в 2013 году. С тех пор и ведётся график её изменения (до 2013 года главной среди учётных ставок была ставка рефинансирования). В октябре 2024 года ключевая ставка побила абсолютный рекорд. Центробанк повысил её с 19% до 21% годовых. Для сравнения: предыдущий максимум был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка вырастала до 20%. Большинство экономистов считали, что сейчас ставку повысят именно до этого значения. Тем не менее Центробанк поступил жёстче. Регулятор повысил ставку сразу на 200 базисных пунктов.

— Такое решение было принято в условиях продолжающегося роста цен. ЦБ рассчитывает, что увеличение стоимости заимствований поможет ограничить рост потребительских цен и сохранить финансовую стабильность. Сейчас такое повышение выглядит оправданным, и, вероятно, дальше наступит только снижение ставки, считает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Повышение ставки связано с устойчивыми инфляционными тенденциями, которые подтвердились данными за сентябрь. Растёт совокупный кредитный портфель банков. Прирост в сентябре составил 2 трлн рублей, как и в августе. Выросли и инфляционные ожидания, и ценовые ожидания бизнеса. Сейчас нет явных признаков охлаждения экономики. Так прокомментировал решение Центробанка управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

— Банк России решил, что дополнительный бюджетный стимул требует более жёсткой денежно-кредитной политики. При этом от целевой инфляции в 4% никто не отказывался, обратил внимание инвестиционный аналитик KasCapital Глеб Стяжкин.

Позитивно, что ЦБ отошёл от практики административного прогнозирования инфляции и признаёт, что достичь цели в следующем году будет сложно. Достижение 4,5–5% инфляции к концу следующего года будет успехом. Такое мнение высказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

— На наш взгляд, шаг в 200 б.п. является избыточным в текущей ситуации, сильно повышает предельный уровень ставок в экономике и будет требовать более быстрого снижения ставок в следующем году, добавил он.

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

Ставки по кредитам и ипотеке могут снова вырасти на 2–3%. При этом многие банки уже поднимали их перед сегодняшним повышением, как бы заранее прогнозируя ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

— Столь высокая ставка неизбежно приведёт к удорожанию кредитов и охлаждению кредитного рынка, что должно способствовать снижению потребительского спроса и инфляционного давления. Решение регулятора обусловлено несколькими факторами: значительным превышением внутреннего спроса над возможностями производства, ростом инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также проинфляционными эффектами от расширения дефицита федерального бюджета, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ключевая ставка простыми словами. Для чего она нужна и на что влияет
Ключевая ставка простыми словами. Для чего она нужна и на что влияет

Что будет с курсом рубля и фондовым рынком

Ставки по кредитам вырастут ещё на 2–3%. Фото © ТАСС / Максим Стулов / Ведомости

Ставки по кредитам вырастут ещё на 2–3%. Фото © ТАСС / Максим Стулов / Ведомости

Рост ставок может сделать депозиты более привлекательными для инвесторов. При доходности в 22–23% на депозите инвесторам проще получать ежедневный накопительный доход, чем вкладываться в акции с высоким риском и относительно низкими дивидендами, особенно учитывая вероятность снижения стоимости самих акций. На это обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Падение индекса Мосбиржи с майских максимумов в моменте достигало 30%. После заседания 13 сентября был сильный отскок, но рынок акций по-прежнему в солидном минусе с начала года. Одна из основных причин распродаж бумаг как раз в жёсткости ЦБ и росте ставок. Сейчас многое уже в цене подешевевших бумаг. Возможно, рынок вскоре начнёт закладывать перспективы послабления ДКП в 2025 году, и покупки акций могут появиться уже в этом году. На горизонте 2025 года прогнозная стоимость индекса Мосбиржи как суммы бумаг-компонентов составляет 3400 п., или +25% от текущих уровней, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Жёсткая ДКП в целом за нацвалюту, поскольку снижается спрос на инвалюту под импорт и повышается привлекательность рублёвых инструментов, тех же вкладов и фондов денежного рынка. Но рубль сейчас на минимумах с конца октября 2023 года. Давят на него иные факторы — смягчение нормативов репатриации выручки экспортёров и слабая динамика сырьевых цен.

— Несмотря на локальный негатив в рубле, по нашим оценкам, технически инвалюты перекуплены и ожидается коррекция юаня, доллара и евро. К концу года курсы могут быть ниже текущих на процент, но в рамках периода есть вариант снижения значительно глубже: скажем, до -3%. В моменте доллар ещё до начала зимы может временно прогуляться под 95, евро — откатить под 103, а юань — поближе к 13, — добавил Михаил Зельцер.

Следующее заседание запланировано на 20 декабря. Глеб Стяжкин не исключает, что ЦБ не оставит ставку даже на этом рекордном уровне, а может и дальше продолжить увеличение. В декабре начнётся рост спроса перед праздниками и выплаты 13-х зарплат и премий, а это тоже увеличит спрос на товары и услуги.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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