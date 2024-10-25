Ключевая ставка вышла на исторический максимум. Какой рекорд установят банковские ставки и курс рубля Центробанк, вопреки базовому прогнозу аналитиков, поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 21% годовых. Это исторический максимум. Как изменятся проценты по вкладам и кредитам, что будет с курсом рубля и ценными бумагами? 25 октября, 11:44 Центробанк рекордно повысил ключевую ставку. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Почему Центробанк поднял ключевую ставку

Ключевая ставка была введена Банком России в 2013 году. С тех пор и ведётся график её изменения (до 2013 года главной среди учётных ставок была ставка рефинансирования). В октябре 2024 года ключевая ставка побила абсолютный рекорд. Центробанк повысил её с 19% до 21% годовых. Для сравнения: предыдущий максимум был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка вырастала до 20%. Большинство экономистов считали, что сейчас ставку повысят именно до этого значения. Тем не менее Центробанк поступил жёстче. Регулятор повысил ставку сразу на 200 базисных пунктов.

— Такое решение было принято в условиях продолжающегося роста цен. ЦБ рассчитывает, что увеличение стоимости заимствований поможет ограничить рост потребительских цен и сохранить финансовую стабильность. Сейчас такое повышение выглядит оправданным, и, вероятно, дальше наступит только снижение ставки, — считает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Повышение ставки связано с устойчивыми инфляционными тенденциями, которые подтвердились данными за сентябрь. Растёт совокупный кредитный портфель банков. Прирост в сентябре составил 2 трлн рублей, как и в августе. Выросли и инфляционные ожидания, и ценовые ожидания бизнеса. Сейчас нет явных признаков охлаждения экономики. Так прокомментировал решение Центробанка управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

— Банк России решил, что дополнительный бюджетный стимул требует более жёсткой денежно-кредитной политики. При этом от целевой инфляции в 4% никто не отказывался, — обратил внимание инвестиционный аналитик KasCapital Глеб Стяжкин.

Позитивно, что ЦБ отошёл от практики административного прогнозирования инфляции и признаёт, что достичь цели в следующем году будет сложно. Достижение 4,5–5% инфляции к концу следующего года будет успехом. Такое мнение высказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

— На наш взгляд, шаг в 200 б.п. является избыточным в текущей ситуации, сильно повышает предельный уровень ставок в экономике и будет требовать более быстрого снижения ставок в следующем году, — добавил он.

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

Ставки по кредитам и ипотеке могут снова вырасти на 2–3%. При этом многие банки уже поднимали их перед сегодняшним повышением, как бы заранее прогнозируя ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

— Столь высокая ставка неизбежно приведёт к удорожанию кредитов и охлаждению кредитного рынка, что должно способствовать снижению потребительского спроса и инфляционного давления. Решение регулятора обусловлено несколькими факторами: значительным превышением внутреннего спроса над возможностями производства, ростом инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также проинфляционными эффектами от расширения дефицита федерального бюджета, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что будет с курсом рубля и фондовым рынком

Ставки по кредитам вырастут ещё на 2–3%. Фото © ТАСС / Максим Стулов / Ведомости

Рост ставок может сделать депозиты более привлекательными для инвесторов. При доходности в 22–23% на депозите инвесторам проще получать ежедневный накопительный доход, чем вкладываться в акции с высоким риском и относительно низкими дивидендами, особенно учитывая вероятность снижения стоимости самих акций. На это обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Падение индекса Мосбиржи с майских максимумов в моменте достигало 30%. После заседания 13 сентября был сильный отскок, но рынок акций по-прежнему в солидном минусе с начала года. Одна из основных причин распродаж бумаг как раз в жёсткости ЦБ и росте ставок. Сейчас многое уже в цене подешевевших бумаг. Возможно, рынок вскоре начнёт закладывать перспективы послабления ДКП в 2025 году, и покупки акций могут появиться уже в этом году. На горизонте 2025 года прогнозная стоимость индекса Мосбиржи как суммы бумаг-компонентов составляет 3400 п., или +25% от текущих уровней, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Жёсткая ДКП в целом за нацвалюту, поскольку снижается спрос на инвалюту под импорт и повышается привлекательность рублёвых инструментов, тех же вкладов и фондов денежного рынка. Но рубль сейчас на минимумах с конца октября 2023 года. Давят на него иные факторы — смягчение нормативов репатриации выручки экспортёров и слабая динамика сырьевых цен.

— Несмотря на локальный негатив в рубле, по нашим оценкам, технически инвалюты перекуплены и ожидается коррекция юаня, доллара и евро. К концу года курсы могут быть ниже текущих на процент, но в рамках периода есть вариант снижения значительно глубже: скажем, до -3%. В моменте доллар ещё до начала зимы может временно прогуляться под 95, евро — откатить под 103, а юань — поближе к 13, — добавил Михаил Зельцер.

Следующее заседание запланировано на 20 декабря. Глеб Стяжкин не исключает, что ЦБ не оставит ставку даже на этом рекордном уровне, а может и дальше продолжить увеличение. В декабре начнётся рост спроса перед праздниками и выплаты 13-х зарплат и премий, а это тоже увеличит спрос на товары и услуги.

Авторы Нина Важдаева