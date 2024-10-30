Кого именно с жилищным кредитом освободили от уплаты НДФЛ Президент России Владимир Путин освободил от НДФЛ заёмщиков, взявших до 2025 года жилищный кредит. Документ вступил в силу. О том, как получить льготу, и какова зависимость от ставки расскажет Life.ru. 30 октября, 15:02 Что означает освобождение от уплаты НДФЛ россиян с жилищным кредитом. Обложка © ТАСС / Валентин Антонов

Как получить льготу

Как именно гражданин может получить льготу? Необходимое условие — кредитный договор должен быть подписан до 31 декабря 2024 года. Также налогоплательщику необходимо иметь подтверждённое налоговым органом право на имущественный вычет на строительство или покупку жилья.

Материальная выгода возникает, если ставки процентов по жилищному кредиту ниже двух третей ключевой ставки ЦБ. Она облагается налогом по ставке 35%. Кстати, вся материальная выгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, ранее также не подлежала налогообложению. Однако с 1 января 2024 года эта норма действовать перестала.

На данный момент, учитывая, что ставка ЦБ — 21%, льготу смогут получить те, кто взял кредит на жильё меньше 14%. Теперь налоговый агент должен: сравнить значение ключевой ставки (с 28 октября она установлена в размере 21% годовых) на последний день месяца, в котором налогоплательщик пользовался займом, и на дату выдачи займа;

рассчитать за этот месяц сумму процентов по займу, исходя из 2/3 от наименьшего из этих значений;

сравнить полученный результат с суммой процентов, исчисленной в рамках условий договора. Положительная разница между полученными величинами и будет доходом в виде материальной выгоды, с которого необходимо исчислять НДФЛ.

Кого ещё могут освободить от НДФЛ

В будущем ещё могут освободить от НДФЛ граждан с низкими доходами. Кого — покажут цифры. Такая инициатива в данный момент обсуждается властями совместно с профсоюзами и представителями бизнеса. Данная мера рассматривается в контексте Генерального соглашения между всероссийскими профсоюзными объединениями, работодателями (РСПП) и правительством на период с 2024 по 2026 год.

Это значит, что граждане, чьи семейные доходы на душу населения за последние три месяца не превышают уровень прожиточного минимума в конкретном регионе, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ. Такой пункт был добавлен в обновлённую версию соглашения, подписанного 25 апреля 2024 года.

Документ акцентирует внимание на том, что в течение ближайших трёх лет в России будет реализована налоговая политика, ориентированная на уменьшение экономического неравенства. Одним из ключевых направлений этой политики является повышение справедливости налогообложения по НДФЛ. Стороны, подписавшие это соглашение, хотят «изучить возможность установления порога доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, равного прожиточному минимуму для трудоспособного населения».

Авторы Андрей Ананьев