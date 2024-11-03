О чём молчат учебники. Кто был главнее – Минин или Пожарский — и чьи деньги пошли на оплату самой дорогой армии мира История Смутного времени, когда против России впервые выступили «просвещённые европейцы», таит множество интересных фактов, которые не преподают в школе. 2 ноября, 21:15 Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвящённый освобождению России от польской интервенции в 1612 году. Обложка © Wikipedia / Juan Francisco Contreras Fernández

4 ноября вся Россия вспоминает двух героев, беззаветно преданных России: воеводу князя Дмитрия Пожарского и посадского Козьму Минина. Они сделали всё, что могли, и даже больше, чтобы отстоять государственность России. Но учебники истории всё же умалчивают о некоторых фактах.

Факты о войске Минина и Пожарского

При слове «ополчение» все представляют войско, состоящее из всех, кто может держать в руках оружие. Между тем в 1612 году в Москве засел вполне профессиональный польский гарнизон, поддерживаемый наёмниками из Европы — немцами и венграми.

Поэтому ядро войска формировалось исключительно из служилых людей — бояр, боярских детей и профессиональных военных — ратников. В него влился Нижегородский гарнизон из 750 человек и служилые люди из городов, занятых поляками: смоляне, вязьмичи и дорогобужцы. Так войско выросло до 3000 человек. Затем подтянулись служилые люди из Коломны и Рязани. С юга России, с Украины и Урала подъехали казаки и стрельцы.

Прослышав про освободительное движение, приехали ратники из Сольвычегодска и Вологды. А когда войско пошло от Нижнего Новгорода к Ярославлю, в него продолжали вливаться ратники с Кинешмы, Решмы, Костромы, Юрьевца, Сицкого, Балахны и Ярославля. В Ярославле войско простояло четыре месяца. Здесь во главе войска формально встал Совет всея Земли.

Такое необыкновенное сплочение народа историки объясняют тем, что лидерами ополчения — Мининым и Пожарским — были сформулированы точные цели. Вот они: «Быть нам всем, православным христианам, в любви и соединении и прежней междуусобицы не начинать, и Московское государство от врагов наших очищать до смерти своей. Грабежей и налогов православному христианству не чинить, и своим произволом на Московское государство государя без Совета всей Земли не выбирать». Именно так говорилось в грамоте, разосланной Козьмой Мининым по всем русским городам.

Кто оплачивал ополчение

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году (1834—1864). Фото © Wikipedia / Михаил Иванович Песков

Как известно, казной ополчения заведовал Козьма Минин. За всю историю Государства Российского он оказался одним из немногих казначеев, к которому ни у кого не возникло вопросов. Проще говоря, посадский человек, державший мясную лавку и солеварню, был не только патриотом, но и кристально честным человеком.

Ещё один известный факт: по его призыву каждый из нижегородцев должен был отдать на вооружение освободительной армии пятую часть имущества. Но мало кто думает о том, что денег этих было недостаточно: экономическая ситуация в Нижнем Новгороде была тяжёлой. Люди и рады были бы отдать — да нечего.

Поэтому к финансированию ополчения подключились бояре, чьи вотчины не были затронуты Смутой. Говоря современным языком — в независимость русского государства вложились, по современным меркам, олигархи. Например, щедро поделились своим богатством братья Владимир и Григорий Татищевы. Григорий был воеводой Важской области — региона, лежавшего на берегах реки Ваги на севере и захватывавшего часть будущих Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний. Род Строгановых, владевших землями на Урале, пожертвовал 4 тысячи 500 рублей. Для сравнения — годовой торговый оборот Нижнего Новгорода составлял 6000 рублей.

Сколько платили ополченцам

Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым. Фото © Wikipedia / Василий Кузьмич Демидов

Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, было самой дорогой и, как показали события, самой эффективной армией того времени. Все ратники получали значимое вознаграждение. Ратники первой статьи (офицеры) получали за поход по 50 рублей, второй статьи — 45 рублей, третьей — 40 рублей. Меньше 30 рублей военным оклада не было. Крестьяне и посадские получали за поход по 12–20 рублей. Всего на содержание войска было собрано 45 000 рублей! На современные деньги — это миллиарды. Крепкий дом тогда стоил от одного до восьми рублей. Между прочим, деньги давали не просто так. Всё документировалось и впоследствии первый царь из династии Романовых — Михаил Алексеевич — деньги жертвователям вернул и на долгие годы освободил Нижний Новгород от налогов.

Кто был главнее: Минин или Пожарский

Кажется, вопрос риторический. Конечно, Пожарский! Он же князь, воевода и профессиональный военный, вставший во главе ополчения. Хотя официально Пожарский играл далеко не самую главную роль. Например, главную роль в Совете всея Земли играл князь Дмитрий Трубецкой, который в сражении у Крымского брода фактически предал Пожарского, не придя к нему на помощь. Его казаки повели себя честнее и, невзирая на так и не отданный приказ, поспешили ополчению на помощь. Заминка произошла из-за того, что кавалерия Пожарского в разгар боя была вынуждена спешиться и биться пешим строем.

Хроники и авторы XVII века, за исключением Бельского летописца, выдвигают на первый план Козьму Минина. В Хронографе 1617 года отмечается, что Минина России даровал сам Господь: «Но есть бог близ всѣмъ, призывающимъ его. Воистиннѣ по великой возпростираемѣй убо милости своей даруетъ ко здравию врачевание. Воздвизаетъ бо нѣкоего от христианска народа, мужа от рода неславна… его же прозваниемъ нарицаху Козма Мининъ, художествомъ бяше преже говядаръ».

Хронографу вторит «Пискарёвский летописец»: «И некоим смотрением божиим лета 7120-го в Нижнем Новгороде некий торговый человек от простых людей, имянем Козьма, прозвище Минин… почал советовати с своею братьею с нижегородцы з гостьми и с торговыми людьми, и со всякими: како бы им пособити Московскому государьству».

Авторы упоминают о неродовитости Минина, заостряя внимание на том, что он человек из народа, не воин, не князь, но «смысломъ мудр». Его мудрость для современников оказывается важнее родовитости, а болезнь души от страданий русских людей — важнее послужного списка. Его изображают как печальника за людей русских и сравнивают с библейским героем Зоровавелем, освободившим иудеев из вавилонского плена. Рассказчики сосредоточены на том, что именно он воззваниями своими стал поднимать Русь на защиту государства, собрал казну, сумел распорядиться ею с умом, собрать войско, вооружить его, посадить на коней и справедливо раздать ополченцам вознаграждение.

И хотя Дмитрий Пожарский сравнивается авторами XVII века с библейским героем Гедеоном, победившим мадианитян, всё же указывается, что и его «призвал Минин». Этим современники подчёркивали не только народность ополчения, но и указывали на то, как важен в любой войне крепкий тыл.

Забытые герои Смутного времени

Мало кто знает, но в борьбе с поляками было аж три Пожарских. Одного мы знаем, а другими были князья и воеводы Дмитрий Пожарский и Роман Пожарский по прозвищам Лопата и Перелыга. Они возглавили передовые отряды ополчения и первыми сумели занять Ярославль и Суздаль, не пустив в города отряды братьев Просавецких — приверженцев Лжедмитрия, открыто выступавших против ополчения.

Ещё одним малоизвестным героем Смутного времени стал монах Троицко-Сергиевой лавры — келарь Авраамий Палицын. 23 августа 1612 года, когда ополчение князя Пожарского вступило в бой с гетманом Ходкевичем, случилось непоправимое: поляки сумели занять Климентовский острог и пленить казаков. Авраамий Палицын, видя это, пришёл в стан казаков бездействующего князя Трубецкого и убедил их прийти на помощь ополчению, пообещав выплатить жалование из монастырской казны. Казаки, попавшие в плен к полякам, были освобождены.

Либеральные мифы о Минине и Пожарском

Изгнание поляков из Кремля. Фото © Wikipedia / Эрнест Эрнестович Лисснер

Как и любых других героев России, Минина и Пожарского пытались оболгать. Начало этому положили большевики. Советский писатель Яков Алтаузен назвал обоих «лавочниками» и писал так: «Подумаешь, они спасли Россию! А может, лучше было не спасать?»

Современная либеральная клика то объявляет их «посредственными людьми», а Дмитрия Пожарского — продолжателя рода Рюриковичей — называет «захудалым дворянином», то обвиняет в кровожадности. Мол, и пятую часть из нижегородцев силой выбивали, и даже в рабство чуть ли не половину города продали. А ещё кто-то недавно придумал, что ополчение было сформировано на деньги британской короны. Да-да, вы не ослышались — даже суммы приводят — мол, Яков I Стюарт выделил на ополчение 2000 фунтов стерлингов. Это уже вообще не выдерживает никакой критики. А шведскую интервенцию пытаются преподнести как «интернациональную помощь».

Но всё это подтявкивание меркнет в славе русских героев. Между прочим, чтобы подчеркнуть свою самобытность, Совет всея Земли начал чеканить собственную серебряную монету, на ней было имя последнего царя из династии Рюриковичей — Фёдора Иоанновича. Это положило конец хаосу, царящему на территории страны, где в ходу были даже пиастры. Всё это вместе с воинской победой ополчения стало частью возвращения России своей государственности.

Авторы Майя Новик