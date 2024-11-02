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2 ноября, 05:00

Общественники предложили сделать бесплатными музеи в День народного единства

Активист Иванов предложил бесплатный вход в музеи в День народного единства

Люди в музее. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pachiska Sririn

Люди в музее. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pachiska Sririn

Вход в музеи в честь Дня народного единства, отмечаемого в России 4 ноября, стоит сделать бесплатным. С таким предложением выступил председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. В беседе с Life.ru он подчеркнул значимость патриотического воспитания молодёжи в этот праздник.

«Важнейший аспект Дня народного единства — это возможность не только отдать дань памяти нашим предкам, но и укрепить духовные скрепы в обществе. В этот день, когда мы вспоминаем о значимости единства народа, особенно актуально рассказывать молодёжи о героических страницах нашей истории», — отметил Иванов.

Музеи, по его словам, выступают как «живые учебные площадки», которые помогают передавать знания и формировать у молодёжи глубокое уважение к культуре и историческим корням. Эта инициатива призвана укрепить духовные связи и преемственность поколений, что особенно важно для формирования национальной идентичности и единства в обществе.

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Ранее Life.ru рассказывал историю Дня народного единства. В материале вы узнаете, чем знаменателен этот день и что интересного ждёт россиян в 2024 году.

Ольга Годуненко
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