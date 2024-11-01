Тематический фестиваль «1612» пройдёт в Москве в День народного единства

Открытый бесплатный тематический фестиваль «1612» состоится в День народного единства в Москве. Одним из главных событий мероприятия станет официальная презентация новой версии исторической приключенческой action/RPG игры «Смута», созданной при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Обновления игры, сюжет которой разворачивается в 1612 году, представит генеральный директор студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев. Также VK Play проведёт панельную дискуссию, посвящённую отечественной индустрии разработки компьютерных игр с участием её ключевых игроков.

Фестиваль пройдёт на VK Play Арене. Мероприятие посвящено периоду Смутного времени, а также одному из его ключевых событий — освобождению Москвы от польских интервентов благодаря усилиям народного ополчения под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Генеральный партнёр фестиваля — компания VK.

Площадка фестиваля «1612», где будет воссоздана атмосфера Руси позднего Средневековья, соберёт историков, блогеров, музыкантов и артистов. Программа мероприятия включает образовательный лекторий от Российского военно-исторического общества (РВИО), тематическую гастрономическую ярмарку, где можно будет попробовать популярные в эту эпоху блюда, и мастер-классы по традиционным ремёслам для всех желающих. В частности, гости фестиваля смогут смастерить браслеты из кожи и научиться писать гусиным пером, а также принять участие в мастер-классе по плетению традиционных кукол из лыка и росписи деревянных клинков. Мероприятие завершится выступлениями RADIO TAPOK и музыкального коллектива ДЕРЕЗА.